23.06.2023 17:10 Віталій Хінєвіч

Патрульні на Харківщині склали протоколи на водіїв з ознаками сп'яніння

Правоохоронці продовжують виявляти порушення правил дорожнього руху на дорогах.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Патрульну поліцію Харківської області.

Повідомляється, що за минулу добу патрульні склали 29 протоколів на водіїв з ознаками сп'яніння

«Безвідповідальні водії думають, що зможуть уникнути відповідальності, однак це хибна думка. Поліцейські продовжують виявляти порушників.

Нагадуємо про відповідальність за керування транспортними засобами в стані сп'яніння:

на громадянина, який вперше сів за кермо у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння чекає адміністративна відповідальність у вигляді штрафу 17 000 гривень та позбавлення права керування автомобілем на 1 рік;

якщо водій вдруге порушив вимоги ст. 130 КУпАП, тоді на нього чекає штраф у розмірі 34 000 гривень та позбавлення права керування на 3 роки;

у випадку, якщо керманич втретє за рік керував транспортним засобом у нетверезому стані, передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу 51 000 гривень та позбавлення права керування на 10 років.

Водії, пам'ятайте, що від вашої відповідальності залежить життя і здоров'я учасників дорожнього руху»,- йдеться у повідомленні.