23.06.2023 17:40 Віталій Хінєвіч

У Харківській області знайшли тіло жінки зі слідами насильницької смерті

Мешканка Ізюмського району звернулася до правоохоронців з інформацією про знайдене тіло 27-річної доньки.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

22 червня жінка знайшла свою доньку в будинку без ознак життя. Правоохоронці зафіксували на тілі потерпілої сліди насильницької смерті.

Внаслідок проведених оперативних заходів було встановлено, що до скоєння злочину може бути причетний 30-річний чоловік убитої.

Виявилося, що під час конфлікту він завдав дружині понад 30 ножових поранень. Від отриманих травм вона померла на місці злочину.

Порушено кримінальну справу згідно з частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 7 до 15 років позбавлення волі.

Чоловік був затриманий, йому повідомили про підозру у скоєнні злочину.