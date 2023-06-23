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23.06.2023  17:40   Віталій Хінєвіч

У Харківській області знайшли тіло жінки зі слідами насильницької смерті

Мешканка Ізюмського району звернулася до правоохоронців з інформацією про знайдене тіло 27-річної доньки.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
22 червня жінка знайшла свою доньку в будинку без ознак життя. Правоохоронці зафіксували на тілі потерпілої сліди насильницької смерті.
 
Внаслідок проведених оперативних заходів було встановлено, що до скоєння злочину може бути причетний 30-річний чоловік убитої.
 
Виявилося, що під час конфлікту він завдав дружині понад 30 ножових поранень. Від отриманих травм вона померла на місці злочину.
 
Порушено кримінальну справу згідно з частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 7 до 15 років позбавлення волі.
 
Чоловік був затриманий, йому повідомили про підозру у скоєнні злочину.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині затримана група розповсюджувачів наркотиків з оборотом у пів мільона гривень.
 
Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  кримінал, харків
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