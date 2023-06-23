23.06.2023 18:15 Віталій Хінєвіч

В Ізюмському районі створять додаткові саперні підрозділи

На території району наразі працює 21 саперний розрахунок – переважно триває розмінування ліній електропередач, також відпрацьовуються заявки місцевих жителів.

Про це 23 червня під час брифінгу в Офіційному Медіацентрі при Харківській ОВА повідомив начальник Ізюмської районної військової адміністрації Степан Масельський. Передає РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

Повідомляється, що на Ізюмщині вже було знешкоджено 30 тис. вибухонебезпечних предметів, особливо багато мін «пелюсток». За словами начальника РВА, майже щотижня від підривів на ВНП страждають місцеві жителі.

«Спільно з обласною військовою адміністрації ми постійно працюємо над вирішенням питання мінної небезпеки та долучаємо до цієї роботи іноземних партнерів із ООН та приватні компанії, які працюють у сфері розмінування.

Сподіваюсь на швидке створення підрозділу з фахівців ДСНС штатною чисельністю близько 20 саперів, які будуть на постійній основі працювати в нашому районі, адже це робота на роки», – повідомив Степан Масельський.