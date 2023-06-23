Окупанти обстрілювали Харківську область

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних з Україною районах.
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У спілкуванні з оточуючими краще уникати будь-яких недомовок або туманних натяків, набагато доречніше житиме за формулою: «Так – це так, ні – це ні, решта – від лукавого».
Хмарна погода протримається у Харкові увесь день. У другій половині дня очікується дощ із грозою, який йтиме до самого вечора.
22 червня в Україні відзначається День скорботи та вшанування пам'яті жертв війни.
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