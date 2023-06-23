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23.06.2023  18:50   Віталій Хінєвіч

Окупанти обстрілювали Харківську область

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних з Україною районах.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
 
Ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів: Гур'їв Козачок, Уди, Ветеринарне, Козача Лопань, Стрілеча, Олійникове, Нескучне, Огірцеве, Гатище, Вовчанськ, Нестерне, Плетенівка, Бударки, Землянки, Озерне, Вільхуватка, Чугунівка, Тополі на Харківщині.
 
На Куп’янському напрямку ворог здійснив безуспішні наступальні дії в напрямку Синьківки Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Красне Перше, Фиголівка, Дворічна, Западне, Куп’янськ, Масютівка, Кислівка, Берестове  Харківської області.
 
Також ворог завдав авіаударів в районі Гатища та Плетенівки Харківської області.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що колоборант із Харківської області проведе 13 років у в'язниці.
 
Источник:   Генеральний штаб ЗСУ
 Тэги:  агрессия россии, харків
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