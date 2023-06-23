23.06.2023 18:54 Василь Голосний

У Харкові відкрили Простір підтримки для жінок та дівчат (фото)

У Харкові 23 червня відкрили Простір підтримки для жінок та дівчат.



Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ



Як стверджують організатори, метою проекту є створення безпечного простору для надання комплексної допомоги жінкам та дівчатам, які потрапили у кризову ситуацію, повідомляє Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТЯк стверджують організатори, метою проекту є створення безпечного простору для надання комплексної допомоги жінкам та дівчатам, які потрапили у кризову ситуацію, повідомляє РЕДПОСТ

У Просторі підтримки можна отримати безкоштовно психологічну допомогу, юридичну консультацію, взяти участь у просвітницьких, спортивних та творчих заходах. За потреби можна отримати набори гігієни чи безпеки. Працює дитяча кімната.

У рамках проєкту “Безпечні простори для жінок та дівчат” відкриті 4 локації: м. Харків вул, Алчевських,38, с. Хролі Роганська ОТГ вул. Зорянська,15, смт. Старий Мерчик Валківська ОТГ вул.Центральна, 5 та смт. Кочеток Чугуївська ОТГ вул.Осіння,17.

Проєкт реалізується ГО “Грін-Ландія” у партнерстві з Міжнародним комітетом порятунку (IRC).

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