    
Главная Фото Суспільство У Харкові відкрили Простір підтримки для жінок та дівчат (фото)
23.06.2023  18:54   Василь Голосний

У Харкові відкрили Простір підтримки для жінок та дівчат (фото)

У Харкові 23 червня відкрили Простір підтримки для жінок та дівчат.


Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ

Як стверджують організатори, метою проекту є створення безпечного простору для надання комплексної допомоги жінкам та дівчатам, які потрапили у кризову ситуацію, повідомляє РЕДПОСТ.
 
У Просторі підтримки можна отримати безкоштовно психологічну допомогу, юридичну консультацію, взяти участь у просвітницьких, спортивних та творчих заходах. За потреби можна отримати набори гігієни чи безпеки. Працює дитяча кімната.
 
У рамках проєкту “Безпечні простори для жінок та дівчат” відкриті 4 локації:  м. Харків вул, Алчевських,38, с. Хролі Роганська ОТГ вул. Зорянська,15, смт. Старий Мерчик Валківська ОТГ вул.Центральна, 5 та смт. Кочеток Чугуївська ОТГ вул.Осіння,17.
 
Проєкт реалізується ГО “Грін-Ландія” у партнерстві з Міжнародним комітетом порятунку (IRC).

Фотогалерея

Тэги:  харків, безпечний простір, захист
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
23.06 ЖКГ У Холодногірському районі проводять заміну тепломереж 23.06 Влада «Повертаюся до Харкова» - Ігор Терехов підбив підсумки робочої поїздки до Лондона 23.06 Надзвичайні події Чоловіки у Куп'янському районі незаконно зрубали майже 600 дерев
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 