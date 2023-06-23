23.06.2023 19:40 Віталій Хінєвіч

Чоловіки у Куп'янському районі незаконно зрубали майже 600 дерев

Слідчі повідомили про підозру трьом чоловікам, які здійснювали незаконну порубку деревини у Куп'янському районі.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

В жовтні минулого року житель смт Шевченкове з метою незаконної порубки дерев у захисних лісових насадженнях на території Куп’янського району створив та очолив організовану групу, до якої запропонував увійти двом місцевим мешканцям.

Організатор групи підшукував та надавав знаряддя для вчинення злочинів, визначав ділянки лісових насаджень, які підлягали незаконній вирубці, організував пункт для зберігання незаконно вирубаної деревини з метою її подальшої реалізації, а також розподіляв гроші між учасниками.

Чоловіки здійснювали незаконну порубку у лісових насадженнях біля села Борівське Куп’янського району Харківської області та перевозили зрубані дерева на вантажівках. Розпиляну деревину зловмисники доставляли покупцям. Жодного спеціального дозволу на використання лісових ресурсів у них не було.

Всього зловмисники за допомогою бензопил здійснили незаконну порубку майже 600 багаторічних дерев. Згідно з висновками судових економічних експертиз своїми діями чоловіки заподіяли державі матеріальну шкоду на загальну суму понад один мільйон гривень.

Слідчі Куп'янського РВП відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 246 (незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 7 років.

21 червня слідчі за погодженням з Куп'янською окружною прокуратурою повідомили чоловікам про підозру у скоєнні злочину.