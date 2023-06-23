23.06.2023 19:55 Віталій Хінєвіч

«Повертаюся до Харкова» - Ігор Терехов підбив підсумки робочої поїздки до Лондона

Харківський міський голова Ігор Терехов у своєму Telegram-каналі розповів з якими результатами повертається до міста, передає РЕДПОСТ .

«Моє відрядження добігає кінця.

Заряджений діяти і натхненний результатами робочої поїздки до Лондону, нарешті повертаюся до Харкова. Повертаюся з низкою стратегічних ініціатив для розвитку нашого міста.

І впевнений, коли ми їх реалізуємо, жоден гість не захоче їхати з міста, не зробивши селфі на згадку»,- повідомив Ігор Терехов.