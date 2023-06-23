    
Главная Новини Харкова Влада «Повертаюся до Харкова» - Ігор Терехов підбив підсумки робочої поїздки до Лондона
23.06.2023  19:55   Віталій Хінєвіч

«Повертаюся до Харкова» - Ігор Терехов підбив підсумки робочої поїздки до Лондона

Харківський міський голова Ігор Терехов у своєму Telegram-каналі розповів з якими результатами повертається до міста, передає РЕДПОСТ .

 
«Моє відрядження добігає кінця. 
 
Заряджений діяти і натхненний результатами робочої поїздки до Лондону, нарешті повертаюся до Харкова. Повертаюся з низкою стратегічних ініціатив для розвитку нашого міста. 
 
І впевнений, коли ми їх реалізуємо, жоден гість не захоче їхати з міста, не зробивши селфі на згадку»,- повідомив Ігор Терехов.
 
 
Источник:   Ігор Терехов
 Тэги:  харків, ігор терехов
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
23.06 ЖКГ У Холодногірському районі проводять заміну тепломереж 23.06 Надзвичайні події Чоловіки у Куп'янському районі незаконно зрубали майже 600 дерев 23.06 Суспільство У Харкові відкрили Простір підтримки для жінок та дівчат (фото)  
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 