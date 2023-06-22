22.06.2023 22:35 Віталій Хінєвіч

Ігор Терехов розповів про підсумки конференції «Ukraine Recovery Conferencе»

Харківський міський голова Ігор Терехов в ефірі загальнонаціонального телемарафону “Єдині новини” розповів про результати роботи конференції.

Ігор Терехов розповів про роботу конференції "Ukraine Recovery Conferencе", яка проходила в Лондоні.

«Протягом трьох днів ми працювали з інвесторами, працювали з високопосадовцями. Було кілька важливих зустрічей, зустрічі, які б дозволили, щоб інвестори приходили до нашого міста, до міста Харкова.

І хочу сказати, що на всіх моїх переговорах, а вони були з керівництвом Німеччини, Великобританії в тому числі, і з приватними інвесторами, ми говорили про відновлення міста Харкова, щодо відновлення інфраструктури міста, житлових будинків, шкіл, дитячих садків, лікарень. Головне, що я почув є готовність, і є домовленості з усіма керівниками держав щодо страхування військових ризиків. Це дуже важливо», - повідомив Ігор Терехов.

У цей час мер Харкова наголосив на необхідності повернення людей до міста.

«Ми не маємо часу чекати, ми маємо повертати людей до нашого міста. Ми маємо робити так, щоб люди повертались. А це, насамперед, робочі місця, індустрія, IT-технології, школи, дитячі садки. Нам необхідно, щоб інвестори приходили… Зі свого боку ми гарантуємо повну прозорість, відкритість. І це головне, що я доніс до інвесторів, до державних діячів, до політиків з якими я мав можливість говорити», - підкреслив Ігор Терехов.

Раніше РЕДПОСТ писав, що Ігор Терехов виголосив промову на міжнародній конференції у Великій Британії.