23.06.2023 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 23 червня

Хмарна погода протримається у Харкові увесь день. У другій половині дня очікується дощ із грозою, який йтиме до самого вечора.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Вранці хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 11%. Температура повітря +18°...+24°C (відчувається як +19°C). Вітер південно-західний, 5 м/с. Вологість повітря 68%. Атмосферний тиск 753 мм рт.ст.

Вдень хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 44%. Температура повітря +28°...+30°C (відчувається як +27°C). Вітер південно-західний, 5 м/с. Вологість повітря 59%. Атмосферний тиск 752 мм рт.ст.

Ввечері мінлива хмарність, ймовірність опадів 59%. Температура повітря +26°...+23°C (відчувається як +24°C). Вітер західний, 5 м/с. Вологість повітря 71%. Атмосферний тиск 750 мм рт.ст.

Магнітні бурі

У п'ятницю, 23 червня, суттєвих магнітних бур не очікується. Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на помірному рівні.

Народні прикмети

Якщо зранку душно, то буде дощ.

Павуків не видно — до зміни погоди.

Зграї мишей у полі пророкують голодний рік.

Якщо ворони зграєю летять через ліси, це віщує хвороби.

Погоду в цей день передбачали по диму від вогнища: якщо він підіймається стовпом – на ясну погоду, стелиться по землі – до негоди.