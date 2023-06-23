Прогноз погоди у Харкові на 23 червня

Хмарна погода протримається у Харкові увесь день. У другій половині дня очікується дощ із грозою, який йтиме до самого вечора.
У п'ятницю, 23 червня, суттєвих магнітних бур не очікується. Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на помірному рівні.
Якщо зранку душно, то буде дощ.
Павуків не видно — до зміни погоди.
Зграї мишей у полі пророкують голодний рік.
Якщо ворони зграєю летять через ліси, це віщує хвороби.
Погоду в цей день передбачали по диму від вогнища: якщо він підіймається стовпом – на ясну погоду, стелиться по землі – до негоди.
У спілкуванні з оточуючими краще уникати будь-яких недомовок або туманних натяків, набагато доречніше житиме за формулою: «Так – це так, ні – це ні, решта – від лукавого».
Хмарна погода протримається у Харкові увесь день. У другій половині дня очікується дощ із грозою, який йтиме до самого вечора.
22 червня в Україні відзначається День скорботи та вшанування пам'яті жертв війни.
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