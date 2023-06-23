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23.06.2023  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 23 червня

Хмарна погода протримається у Харкові увесь день. У другій половині дня очікується дощ із грозою, який йтиме до самого вечора.

харків
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
 
Вранці хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 11%. Температура повітря +18°...+24°C (відчувається як +19°C). Вітер південно-західний, 5 м/с. Вологість повітря 68%. Атмосферний тиск 753 мм рт.ст.
 
Вдень хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 44%. Температура повітря +28°...+30°C (відчувається як +27°C). Вітер південно-західний, 5 м/с. Вологість повітря 59%. Атмосферний тиск 752 мм рт.ст.
 
Ввечері мінлива хмарність, ймовірність опадів 59%. Температура повітря +26°...+23°C (відчувається як +24°C). Вітер  західний, 5 м/с. Вологість повітря 71%. Атмосферний тиск 750 мм рт.ст.
 

Магнітні бурі

У п'ятницю, 23 червня, суттєвих магнітних бур не очікується. Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на помірному рівні.

Народні прикмети

Якщо зранку душно, то буде дощ.
Павуків не видно — до зміни погоди.
Зграї мишей у полі пророкують голодний рік.
Якщо ворони зграєю летять через ліси, це віщує хвороби.
Погоду в цей день передбачали по диму від вогнища: якщо він підіймається стовпом – на ясну погоду, стелиться по землі – до негоди.

 

Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
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