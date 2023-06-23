23.06.2023 06:30 Рита Парфенова

Гороскоп на 23 червня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

У спілкуванні з оточуючими краще уникати будь-яких недомовок або туманних натяків, набагато доречніше житиме за формулою: «Так – це так, ні – це ні, решта – від лукавого».

Овен (21 березня – 20 квітня)

Овен може свідомо чи мимоволі виконувати роль посередника і примирителя між ворожими таборами. Ситуація навколо нього буде далекою від ідеальної: оточуючі, у тому числі й близькі люди, можуть висунути один одному взаємні претензії. Овен ж несподівано собі спробує згладити нерозуміння сторін. Щоправда, це буде непросто: весь день бідний Овен може почуватися як між молотом і ковадлом!

Телець (21 квітня – 21 травня)

Вівторок пройде для Тельця під гаслом розбору польотів. Нічого не вдієш – для того, щоб рухатися далі, необхідно зупинитися та оцінити свої дії. Зірки кажуть, що Тельець матиме шанс дати оцінку своїм вчинкам і розглянути можливі помилки. Можливо, він це зробить сам, а може – за допомогою оточуючих. Конструктивна критика – це корисно та добре. Нехай навіть не зовсім приємно.

Близнюки (22 травня – 21 червня)

У будь-яких справах Близнюкам просто необхідно позбутися стереотипів! День надасть їм хороші можливості, але тільки в тому випадку, якщо вони діятимуть сміливо та нестандартно. Навколишні оцінять їхній новаторський підхід і навіть найреволюційніші ідеї! Іншими словами, консервативні шляхи не для Близнюків, життя чекає від них свіжих ідей, натхнення та креативу.

Рак (22 червня – 23 липня)

Рак ризикує присвятити весь день з'ясування якихось речей, які здадуться йому важливими. Це може стосуватися його особистих взаємин із кимось чи будь-яких, навіть дрібних, питань. У своїх розбірках і пошуках істини Рак здатний будь-кого вивести з себе! Найцікавіше, що вже наступного дня Рак може спокійно пройти повз те, що його так схвилювало.

Лев (24 липня – 23 серпня)

Лев може хоч-не-хоч згадати про скоєні ним помилки. Можливо, дадуть про себе знати їхні наслідки, а може, ситуація повториться, викликавши у Лева відчуття дежавю. Або ж навпаки, Лев зможе уникнути нових промахів, тільки якщо згадає про старі. Так чи інакше, йому не варто заплющувати очі на свої старі прорахунки. Адже досвід, як відомо, річ безцінна, і не дарма за одного битого двох небитих дають.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Діва може відчувати внутрішній конфлікт. Схоже, не все, що їй доводиться робити, вона схвалює – якісь речі їй не до вподоби, бо суперечать її розумінню ситуації. Зірки радять Діві витратити якийсь час на те, щоб розібратися у своїх почуттях. Чи їй так не подобається те, що вона змушена робити? Якщо відповідь «так», можливо, Діві час вжити заходів. Або ж поділитися своїми сумнівами із близькими людьми.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Навколишні будуть налаштовані по відношенню до Терезів дуже критично, тому зірки радять їм по можливості звести спілкування до мінімуму. Особливо з людьми, від яких Терези залежать, – наприклад, з начальством. Якщо ж це не вдасться, Терезам слід зробити все, щоб до їхніх дій і слів неможливо було причепитися. Особливо ж не варто виступати з ідеями та ініціативами: привертаючи до себе увагу оточуючих, Терези можуть виявитися крайніми.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Дивний день, коли у справах Скорпіону не варто чекати каверзи. Звичайно, це не означає, що він може повністю розслабитися, сподіваючись на кристальну чесність оточуючих. Однак факт залишається фактом: ймовірність того, що Скорпіона введуть в оману або спробують обдурити, близька до нуля. Тому день добрий для переговорів та укладання угод – особливо тих, у яких є частка ризику.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Стрільцю варто переглянути свої плани на майбутнє, зокрема й глобальні. Можливо, в них вкралася помилка, і Стрілець уже давно йде не тим шляхом? Іноді потрібно коригувати свої події, звіряючи їх із реальністю. Витративши на це день, Стрілець не пошкодує: це позбавить його ілюзій та оман, які гальмували прогрес. Тільки зробивши це, він зможе просунутися далі.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Не виключено, що Козерогу доведеться давати перед кимось звіт у своїх діях чи словах. Цього дня на нього можуть чекати всілякі ревізії, перевірки чи просто необхідність пояснювати свої вчинки. Однак як би неприємно це не було, Козерогу варто набратися терпіння та взяти себе в руки. Якщо він збереже незворушність, то легко зуміє порозумітися. Якщо ж піддасться спокусі вступити з перевіряльниками, то розгляд ризикує затягнутися ще надовго.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Водолію знадобиться вся його дипломатичність! Питання, які йому доведеться вирішувати, будуть надто делікатними, щоби озвучувати їх прямо в лоб. Якщо Водолій не замислюватиметься про почуття оточуючих, то ризикує нажити собі чимало проблем і провалити будь-які (нехай навіть найпростіші) переговори. Тільки проявивши максимум терпіння і такту, Водолій може розраховувати на те, що оточуючі його правильно зрозуміють.

Риби (20 лютого – 20 березня)

Зірки не радять Рибам вести з оточуючими свою гру – ризик програти. Якщо ж у минулому Риби намагалися приховати чи спотворити інформацію у якомусь питанні, це може несподівано випливти назовні. Нічого не вдієш, таємне в самий незручний момент здатне стати явним. Втім, приводи для хвилювань є тільки в тих Риб, яким є що приховувати, а для інших день обіцяє бути звичайнісіньким.