22.06.2023 07:14 Рита Парфенова

23 червня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

23 червня відзначається День державної служби України.







Це професійне свято встановлено Указом Президента Леоніда Кучми, враховуючи роль державної служби в процесі становлення України як суверенного, незалежного, демократичного, соціального, правового держави, а також за підтримки рішень Генеральної Асамблеї ООН.



Також в цей день відзначається і День державної служби ООН. Організація організації організації організації этот день специальные мероприятия, освещающие вклад в процесс развития стран.



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«Весь мир» сьогодні відзначає Міжнародний Олімпійський день, в пам’яті про возродження олімпійського руху в його сучасному вигляді.



Ідея про встановлення спеціального святкового дня, присвяченого олімпійському руху у всьому світі, і який дозволить розповісти людям про основні олімпійські принципи, вперше прозвучала на 41-й сесії Міжнародного олімпійського комітету (МОК) у Стокгольмі в 1947 році, а ще через рік на 42 -й сесії МОК в Санкт-Моріце цей проект був офіційно затверджений.



Історична передпосилка для вибору дати свята послужила наступному з побутом. У червні 1894 року в Парижі відбувся Міжнародний конгрес з проблем фізичного виховання, в якому брали участь представники 12 країн. 23 червня свій звіт представив ентузіаст відродження олімпійського руху барон П'єр де Кубертен. В нем він познакомився зібраними з розробленими в організаційних основах Олімпійських ігор.



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Перший Міжнародний день вдови світового співтовариства відзначено в 2011 році. Ці дані дають можливість звернути увагу на важке положення жінок і дітей, які сталися без чоловічої опори.



За даними об'єднаних націй, на сьогоднішній день у світі організації насчитується близько 250 мільйонів людей, з них 115 мільйонів відчувають ніщету. Дуже багато вдов проживає в країнах, де бушуют збройні конфлікти; їх положення особливо важке: вони теряют чоловіків у молодому віці, при цьому винуждени воспитывать дітей в умовах бойових дій і без будь-якої підтримки з боку.

Прикмети дня

Цього дня було прийнято звертати увагу на різні знаки. Вважалося, що навіть дрібниці набувають пророчого сенсу.



У давнину 23 червня вважали найважчим у році, мовляв, у цей день по землі починають ходити примари. Нещастя обіцяли одягнений навиворіт одяг, тріснуте коромисло, розбите дзеркало, та колесо воза, що відвалилося.

Що не можна робити 23 червня

Цей день найкраще провести у колі близьких людей. Не можна проявляти жадібність, сумувати та сердитися. Також вважається, що не потрібно заглядати в чужі вікна або дивитися в чужі дзеркала, щоб не навести біду.



Хірургічні втручання найкраще перенести на іншу дату.



Крім того, не рекомендують виконувати небезпечну роботу.

Також цього дня

У 1803 році Робер Фултон продемонстрував на реці Сене перше парове судно.



1860 – утворена Секретна служба США. Первоначальной задачи Сотрудников Службы были борьба с Поделкой долларов. Після вбивства в 1901 році президент США Уільяма Маккінлі в обов'язки Секретарної служби входила до охорони президента країни. Сьогодні Секретною службою охороняються сім'я президента, віце-президента, кандидати на президентський пост, колишні президенти, їх жінки або вдови і діти молодшого 1 6 років, а також відвідувачі США голови іноземних держав та інші знаменитості.



1868 – Кристофер Летем Шоулз із Вісконсіна запатентував пишучу машинку. Вона була розміром з великим столом, друкувала тільки великими буквами, причому машиністка не бачила результатів своєї роботи, оскільки папір знаходилася всередині машини.



1888 – у Києві відкрито пам’ятник Богдану Хмельницькому.



1888 – На свято печатників французького міста Лілля у виконанні робочого хо ра вперше прозвучав “Інтернаціонал”. Песня, написана поетом-комунаром Еженом Потьє відразу після розгрому Парижської комуни, спустя 17 років, була покладена на музику, виконану П'єром Дегейтером.



1917 – прийнятий Перший Універсал (основний закон) Української Радої, ім провозглашене на незалежність України.



1931 – народився Григорій Кохан, український кінорежисер, сценарист. Автор кінострічки про УПА «Страчені світанки» (1995).



1961 – вступив у силу, підписаний у 1959 році Договору про світове наукове використання в Антарктиці.



1964 – Артур Мелін і Річард Кнерр запатентували гімнастичний обруч – Hula-Hoop.



1972 – народився Зінедин Зідан, зірка світового футболу, який був капітаном збірної Франції. Завершив кар'єру в 2006 році.



1987 – Сергій Бубка встановив світовий рекорд у прижках з шістьма – 6 м 3 см.



1990 – початок заселення Криму татарами, що повертаються з вигнання.



1998 – вперше в світі вироблена пересадка клітин людського мозку.



2001 – розпочався триденний офіційний візит папи римського Іоанна Павла II в Україну.



2016 – на референдумі щодо членства Великобританії в ЄС більшість учасників (52% при явці 72%) проголосували за вихід Соединенного Королівства з Євросоюзу за.



2022 – Європейська Рада офіційно надала Україні та Молдові статус кандидата на вступ до ЄС.

Імені відзначають:

Антоніна, Василь, Іван, Олександр, Тимофей.