Про невдалий наступ військових рф на Харківщині розповіли в Генштабі ЗСУ

На Куп’янському напрямку ворог здійснив безуспішні наступальні дії в напрямку Синьківки.
Ворог завдав авіаційних ударів біля села Кислівки Куп'янського району, також в районах сел Огірцеве та Плетенівка Вовчанської громади.
На Слобожанському напрямку противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли 10 населених пунктів
На Куп’янському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали 10 населених пунктів:
Комментариев: 0
У спілкуванні з оточуючими краще уникати будь-яких недомовок або туманних натяків, набагато доречніше житиме за формулою: «Так – це так, ні – це ні, решта – від лукавого».
Хмарна погода протримається у Харкові увесь день. У другій половині дня очікується дощ із грозою, який йтиме до самого вечора.
22 червня в Україні відзначається День скорботи та вшанування пам'яті жертв війни.
влажность:
давление:
ветер: