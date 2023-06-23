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23.06.2023  08:11   Рита Парфенова

Про невдалий наступ військових рф на Харківщині розповіли в Генштабі ЗСУ

На Куп’янському напрямку ворог здійснив безуспішні наступальні дії в напрямку Синьківки.

війна україні
 
Про іце повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Генштаб ЗСУ.
 
Бойова обстановка на Харківщині станом на ранок 23 червня наступна:
 

Ворог завдав авіаційних ударів біля села Кислівки Куп'янського району, також в районах сел Огірцеве та Плетенівка Вовчанської громади.

На Слобожанському напрямку противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли 10 населених пунктів

  • Амбарне
  • Бударки
  • Варварівка
  • Ветеринарне
  • Гранів
  • Козача Лопань
  • Плетенівка
  • Тихе
  • Уди
  • Чугунівка

На Куп’янському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали 10 населених пунктів:

  • Берестове
  • Дворічна
  • Западне
  • Кислівка
  • Колодязне
  • Красне Перше
  • Масютівка
  • Новомлинськ
  • Одрадне
  • Фиголівка.
Раніше РЕДПОСТ писав, що фото наслідків обстрілів Харківщини показали в поліції.

 

Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  генштаб, харків, агрессия россии
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