23.06.2023 08:38 Рита Парфенова

Через обстріли армії рф на Харківщині горів ліс

Минулої доби внаслідок обстрілів м. Куп’янськ сталася лісова пожежа.



Фото з відкритих джерел

Про це РЕДПОСТ розповідає з посиланням на ХОВА. Зазначається, що протягом доби з 22 по 23 червня російські окупанти продовжували обстрілювати населені пункти Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Ізюмського районів області.



У селі Кругляківка Куп’янського району удври ворога спричинили пошкодження щонайменше 3 житлових будинків. Руйнації зазнали господарчі споруди, будівля магазину. Знищена сільськогосподарську техніку одного з фермерських господарств.



У селі Петропавлівка Куп'янського району через ворожий обстріл горів житловий будинок.



У селі Бударки Чугуївського району пошкоджено будівлі приватного домогосподарства.



Протягом доби постраждалих серед цивільного населення не зафіксовано.

Раніше РЕДПОСТ писав, що ворог завдав авіаційних ударів біля села Кислівки Куп'янського району, також в районах сел Огірцеве та Плетенівка Вовчанської громади.