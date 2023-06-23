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23.06.2023  08:38   Рита Парфенова

Через обстріли армії рф на Харківщині горів ліс

Минулої доби внаслідок обстрілів м. Куп’янськ сталася лісова пожежа.


Фото з відкритих джерел

Про це  РЕДПОСТ розповідає з посиланням на ХОВА. Зазначається, що протягом доби з 22 по 23 червня російські окупанти продовжували обстрілювати населені пункти Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Ізюмського районів області.

У селі Кругляківка Куп’янського району удври ворога спричинили пошкодження щонайменше 3 житлових будинків. Руйнації зазнали господарчі споруди, будівля магазину. Знищена сільськогосподарську техніку одного з фермерських господарств.

У селі Петропавлівка Куп'янського району через ворожий обстріл горів житловий будинок.

У селі Бударки Чугуївського району пошкоджено будівлі приватного домогосподарства.

Протягом доби постраждалих серед цивільного населення не зафіксовано.

Раніше РЕДПОСТ писав, що ворог завдав авіаційних ударів біля села Кислівки Куп'янського району, також в районах сел Огірцеве та Плетенівка Вовчанської громади.

Источник:   Телеграм Олега Синєгубова
 Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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