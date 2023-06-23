23.06.2023 09:01 Рита Парфенова

Ворог обстріляв фермерське господарство на Харківщині: пошкоджена техніка та комбайн

Минулої доби рятувальники 18 разів виїзджали на гасіння пожеж, дві з яких виникли внаслідок ворожих обстрілів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 22 червня.

Обидів пожежі, що виникли внаслідок воорожої агресії, сталися у Куп'янському районі.



О 14:33 до рятувальників надійшло повідомлення про ворожий обстріл с. Петропавлівка Куп'янської громади і пожежу як його наслідок. На час прибуття підрозділу ДСНС горів дах житлового будинку на площі 50 кв.м. До гасіння цієї пожежі долучилось 1 відділення 44-ї ДРПЧ у складі 5 чоловік особового складу і 1 одиниці техніки. О 15:44 вони ліквідували вогонь. Жертв та постраждалих немає.



О 17:28 ворожого удару зазнало сільськогосподарське підприємство, розташоване у с. Кругляківка тієї ж Куп'янської громади. Окупанти влучили по скупченню сільськогосподарської техніки. Зайнялась пожежа на площі 100 кв.м. Вогнем знищено 6 одиниць цієї техніки, 1 комбайн зазнав ушкоджень. На місці події працювали рятувальники 14-ї та 44-ї ДПРЧ: 3 одиниці техніки та 15 чоловік особового складу. Вони боролись з вогнем до 19:13.



О 12:09 рятувальники 44-ї ДРПЧ вкотре проводили обстеження території с. Кругляківка Куп’янського району, яке загарбники обстріляли 11:00. Виявлені пошкодження на території 2-х приватних домоволодінь, ще в одному маєтку ворожий снаряд влучив у присадибну ділянку.



Загалом протягом доби з 22 по 23 червня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 31 оперативний виїзд, з яких:

18 – на ліквідацію пожеж, 2 з них спричинили ворожі обстріли;

1 – на перевірку після обстрілів;

9 – для надання допомоги населенню;

3 – інші виїзди.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 112 одиниці вибухонебезпечних предметів.

Раніше РЕДПОСТ писав, що минулої доби внаслідок обстрілів м. Куп’янськ сталася лісова пожежа.