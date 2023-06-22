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22.06.2023  12:33   Рита Парфенова

Фото наслідків обстрілів Харківщини показали в поліції

Правоохоронці фіксують наслідки ворожих обстрілів населених пунктів Харківської області.

https://t.me/police_kh_region/18515
 
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області, у селі Кругляківка Куп'янського району в результаті артобстрілів по житловому кварталу пошкоджені приватні будинки та господарчі споруди. Поранення отримав 39-річний чоловік. Його госпіталізували до лікарні.
 
У місті Вовчанськ пошкоджені будівлі м'ясокомбінату, будинки та господарчі споруди.
 
У cелах Пильна Харківського району та Басове Богодухівського району пошкоджені будинки.
 
На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, експерти та вибухотехніки.
 
Слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Раніше РЕДПОСТ писав, що минулої доби рятувальники 12 разів виїзджали на гасіння пожеж, дві з яких виникли внаслідок ворожих обстрілів.

 
https://t.me/police_kh_region/18515
 
https://t.me/police_kh_region/18515
 
https://t.me/police_kh_region/18515
 
https://t.me/police_kh_region/18515
Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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