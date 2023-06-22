22.06.2023 13:04 Рита Парфенова

Скільки дітей народилося в Харкові протягом останнього тижня

З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну у Харкові народилося 2579 дітей.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Зокрема, останнього тижня, з 15 по 21 червня, було зареєстровано народження 40 дітей.

Як повідомили у Департаменті охорони здоров'я, серед новонароджених – 22 хлопчики та 18 дівчаток.