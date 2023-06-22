22.06.2023 13:30 Рита Парфенова

Куп'янський підприємець затриманий за колаборацію з окупантами

Працівники Служби безпеки України разом з поліцією розкрили випадок колабораційної діяльності в звільненому районі Куп'янськ Харківської області.



facebook.com/VladislavAbdula

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на речника в Управлінні СБ України в Харківській області Владислава Абдулу.

За його словами, затриманий 55-річний приватний підприємець з міста Куп'янськ, який був зв'язаний з російськими окупантами та місцевою окупаційною адміністрацією.



Після захоплення району навесні 2022 року, він уклав угоду з окупантами, в якій згодився передавати їм частину прибутків від торгівлі, якщо йому дозволять відкрити магазин.



Підприємець швидко розумів, якими товарами цікавилися мешканці окупованого Куп'янська, і організував постачання продуктів харчування та побутової хімії з Росії та так званої "ЛНР". Весь бізнес здійснювався виключно в російських рублях. Ця незаконна торгівля дозволила зловмиснику заробляти великі суми грошей та фінансувати ворожий бюджет.



Після звільнення району зловмисник намагався уникнути відповідальності, приховуючись. Але завдяки спільним діям Служби безпеки та поліції, його було виявлено і затримано.

За підозрою у колабораційній діяльності йому повідомлено про підозру за частиною 4 статті 111-1 Кримінального кодексу України. Зловмиснику обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.



Розслідування цього кримінального випадку проводять співробітники Служби безпеки в Харківській області спільно зі слідчими Нацполіції за процесуального керівництва Куп'янської окружної прокуратури Харківської області.