22.06.2023 08:35 Рита Парфенова

Після ворожих обстрілів у місті на Харківщині сталися великі пожежі: зведення ДСНС

Минулої доби рятувальники 12 разів виїзджали на гасіння пожеж, дві з яких виникли внаслідок ворожих обстрілів.



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Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 22 червня.

Обидві пожежі, які спричинила ворода агресія, сталися протягом 21 червня у місті Вовчанськ.



О 07:55 ранку, рятувальники з місцевої пожежної команди з селища Вільча виїхали на ліквідацію пожежі, що спалахнула на приватній ділянці в місті Вовчанськ. Пожежу викликали терористичні акти з боку окупантів. В результаті загорання згорів будинок площею 100 квадратних метрів та дровник. Уже о 10:00 рятувальникам вдалося приборкати вогонь. На щастя, немає жертв або постраждалих.



О 16:05 годині ворожа артилерія відкрила обстріли по території приватного підприємства, що знаходиться у Вовчанську. Внаслідок потрапляння снарядів вогнем зайнявся дах та конструкції будівлі непрацюючого виробничого цеху площею близько 1500 квадратних метрів. Для ліквідації пожежі були залучені рятувальники з міста Вовчанська та селища Білий Колодязь. Усього в операції брали участь 2 одиниці техніки та 10 рятувальників. О 18:40 вогонь був повністю загасений. За попередніми даними, у даному інциденті також немає постраждалих.



О 19:15 рятувальники 44-ї ДРПЧ проводили обстеження території с. Кругляківка, Куп’янського району, яку близько 15:30 обстріляли окупаційні війська рф. Внаслідок цієї атаки постраждала 1 особа, пошкоджені об’єкти на території 2-х приватних домоволодінь.



Загалом протягом доби з 21 по 22 червня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 24 оперативних виїздів, з яких:

12 – на ліквідацію пожеж, 2 з них спричинив обстріл ворога;

1 – на перевірку після обстрілів;

11 – для надання допомоги населенню;

1 – інший виїзд.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харківскій області військові рф здійснили авіаційні, мінометні та артилерійські обстріли щонайменше 29 населених пунктів.