22.06.2023 09:12 Рита Парфенова

Обстріли Харківщини військовими рф пошкодили м'ясокомбінат і житлові будинки

Протягом минулої доби російські окупанти обстрілювали населені пункти Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Богодухівського районів області.



Пожежа на м'ясокомбінаті у Вовчанську

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на ХОВА, обстріли міста Вовчанськ, що знаходиться в Чугуївському районі, призвели до серйозного пошкодження будівель м'ясокомбінату, житлових будинків та господарських споруд. В результаті обстрілів виникли пожежі, які поширились на вказані об'єкти.

У результаті обстрілу в селі Кругляківка, що знаходиться в Куп'янському районі, постраждали два приватних житлових будинки та господарчі споруди. Цивільний чоловік у віці 49 років отримав осколкове поранення і був госпіталізований.

У селі Пильна, що знаходиться в Харківському районі, також був пошкоджений один будинок.

У селі Басове, що розташоване в Богодухівському районі, було пошкоджено два приватних будинки.

Минулої доби рятувальники 12 разів виїзджали на гасіння пожеж, дві з яких виникли внаслідок ворожих обстрілів.