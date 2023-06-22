У Харкові пройшов День музики (фото)

21 червня у Харкові на різноманітних локаціях пройшли концерти, присвячені Дню музики.
Найімовірніше, сьогодні вам ніколи буде звертати увагу на своє здоров'я. Будьте уважнішими, ваш організм буде більше звичайного схильний до впливу вірусів.
Зустрічаючи нас безхмарним ранком, погода зміниться вже у середині дня, й небо у Харкові вкриється хмарами, які протримаються до вечора. Без опадів.
22 червня в Україні відзначається День скорботи та вшанування пам'яті жертв війни.
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