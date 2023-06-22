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22.06.2023  09:17   Василь Голосний

У Харкові пройшов День музики (фото)

21 червня у Харкові на різноманітних локаціях пройшли концерти, присвячені Дню музики.

Харків, фестиваль, День музики
Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ

З міркувань безпеки й доречності великого централізованого фестивалю в місті вирішили не проводити. 
 
Натомість, в різних закладах, включно з кафе, суспільними просторами, галереями, музеями пройшли невеликі концерти, організовані власниками закладів, культурними менеджерами і музикантами для збереження традиції фестивалю.

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Тэги:  харків, день музики, фестиваль
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