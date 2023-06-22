22.06.2023 09:27 Рита Парфенова

Малолітня харків'янка розповсюджувала листівки за створення ХНР: коментар поліції

Правоохоронні органи встановили особу дівчини, яка вчиняла пропагандистські дії та закликала до створення так званої «Харківської Народної Республіки».





Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Поліцію Харківської області, 20 червня до чергової частини надійшло повідомлення про те, що на площі Свободи біля намету «Все для перемоги» виявлено листівки з символами так званої «ХНР».



розповіли про виявлення дівчини, яка розклеювала у місті пропагандиські листівки, а також вчиняла іншіі дії, яки знирмала та викладала у Інтернет.



Після розслідування поліцейські встановили особу дівчини, яка займалася розповсюдженням цих матеріалів.



За результатами оперативних розшукових заходів, проведених спільно працівниками відділу кримінальної поліції та сектору ювенальної превенції Харківського районного управління поліції №3, вдалося виявити 14-річну дівчину, яка навчається в одному з ліцеїв у Харкові.



З метою отримання пояснень, дівчину та її матір запросили до відділу поліції.



З метою з'ясування мотивів її дій, вона та її матір були запрошені до районного управління поліції.



За словами начальника Слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергія Болвинова, через підлітковий вік дівчини відповідати за її проступок буде мати, яку буде притягнуто до відповідальності за не виконання обовʼязків щодо виховання дітей.



Щодо молодої пропагандистки, то до неї будуть застосовані заходи виховного характеру згідно вимог Кримінального кодексу України.

Ранііше РЕДПОСТ писав, що мешканцю Харківщини, який заявляв, що «росія тут назавжди», повідомлено про підозру.