15.06.2023 20:00 Рита Парфенова

Мешканцю Харківщини, який заявляв, що «росія тут назавжди», повідомлено про підозру

Правоохоронці викрили у Куп’янському районі ще одного шанувальника «руського миру».

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, під час окупації с. Малий Бурлук Куп’янського району місцевий мешканець, маючи проросійські погляди, публічно заперечував збройну агресію рф проти України та підтримував дії держави-агресорки.

Чоловік стверджував, що «росія залишиться тут назавжди, України тут не буде». Однак колаборант помилився і через свої вислови опинився у полі зору українських правоохоронців.

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області йому повідомлено про підозру за фактом колабораційної діяльності (ч. 1 ст. 111-1 КК України).

Дізнання проводить Куп’янський РВП ГУНП в Харківській області.