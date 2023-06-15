Вуличне освітлення повертається у зони відпочинку Харкова

У парках та інших містах відпочинку на Салтівці продовжують відновлювати вуличне освітлення
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду, комунальники завершили роботи з відновлення зовнішнього освітлення в Кітлярчиному Яру та в урбан-парку на вул. Героїв Праці.
Як повідомили в КП «Міськсвітло», у травні-червні фахівці відновили там близько 30% мереж, пофарбували опори та замінили освітлювальні прилади.
Загалом з початку повномасштабної війни комунальники усунули понад 5,5 тис. аварій, відновили роботу 1442 км мереж та поновили освітлення на 1,6 тис. об’єктів вулично-дорожньої мережі.
На підприємстві зазначили, що готовність мереж до роботи складає 96%, з них станом на сьогодні, 15 червня, увімкнено 54%.
Раніше РЕДПОСТ писав, що фахівці Барвінківського району електричних мереж (РЕМ) продовжують ремонтні роботи у деокупованому селі Велика Комишуваха Ізюмського району.
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Сьогодні краще зайнятися тими справами, в яких ніхто вам не указ – вони вдаватимуться напрочуд швидко і чітко.
Увечері погода у Харкові проясниться, але до цього моменту небо буде вкрите хмарами.
15 червня на планеті відзначається Всесвітній день вітру.
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