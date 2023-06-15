15.06.2023 19:26 Рита Парфенова

Вуличне освітлення повертається у зони відпочинку Харкова

У парках та інших містах відпочинку на Салтівці продовжують відновлювати вуличне освітлення

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду, комунальники завершили роботи з відновлення зовнішнього освітлення в Кітлярчиному Яру та в урбан-парку на вул. Героїв Праці.



Як повідомили в КП «Міськсвітло», у травні-червні фахівці відновили там близько 30% мереж, пофарбували опори та замінили освітлювальні прилади.



Загалом з початку повномасштабної війни комунальники усунули понад 5,5 тис. аварій, відновили роботу 1442 км мереж та поновили освітлення на 1,6 тис. об’єктів вулично-дорожньої мережі.



На підприємстві зазначили, що готовність мереж до роботи складає 96%, з них станом на сьогодні, 15 червня, увімкнено 54%.

Раніше РЕДПОСТ писав, що фахівці Барвінківського району електричних мереж (РЕМ) продовжують ремонтні роботи у деокупованому селі Велика Комишуваха Ізюмського району.