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15.06.2023  18:47   Рита Парфенова

Окупанти нанесли авіаудари по селам Харківщини

Протягом доби військові рф завдали авіаційних ударів по населених пунктах Веселого та Берестового Харківської області.

війна в україні
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова обстановка на Харківщині станом на вечір 14 червня наступна:
 

На Слобожанському напрямку противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли 8 населених пунктів

  • Алісівка,
  • Бочкове,
  • Бударки,
  • Ветеринарне,
  • Гатище,
  • Огірцеве,
  • Плетенівка,
  • Стариця.

На Куп’янському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів зазнали 7 населений пунктів:

  • Западне,
  • Кислівка,
  • Лиман Перший,
  • Масютівка,
  • Новомлинськ.

Раніше РЕДПОСТ писав,  які пошкодження нанесли військові рф обстрілом села Липці вранці 15 червня 2023 року.

Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  генштаб, харків, агрессия россии
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