Окупанти нанесли авіаудари по селам Харківщини

Протягом доби військові рф завдали авіаційних ударів по населених пунктах Веселого та Берестового Харківської області.
На Слобожанському напрямку противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли 8 населених пунктів
На Куп’янському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів зазнали 7 населений пунктів:
Раніше РЕДПОСТ писав, які пошкодження нанесли військові рф обстрілом села Липці вранці 15 червня 2023 року.
Комментариев: 0
Сьогодні краще зайнятися тими справами, в яких ніхто вам не указ – вони вдаватимуться напрочуд швидко і чітко.
Увечері погода у Харкові проясниться, але до цього моменту небо буде вкрите хмарами.
15 червня на планеті відзначається Всесвітній день вітру.
влажность:
давление:
ветер: