15.06.2023 17:38 Рита Парфенова

Фото наслідків обстрілу села Липці на Харківщині

У Харківській обласній військовій адміністраціі показали, які пошкодження нанесли військові рф обстрілом села Липці вранці 15 червня 2023 року.

15 червня вранці після 08:00 у Липцях під час артилерійського обстрілу, попередньо мінометною міною 120 калібру, було зафіксовано два влучання на відкриту територію приватного домоволодіння.



Внаслідок цього пошкоджено вікна житлового будинку та господарських споруд. На щастя, без постраждалих.





Також було одне влучання на відкриту територію поля. Постраждалих та руйнувань не зафіксовано.

Раніше РЕДПОСТ писав, що правоохоронці задокументували пошкодження житлових будинків внаслідок обстрілу населеного пункту з міномету.