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15.06.2023  17:38   Рита Парфенова

Фото наслідків обстрілу села Липці на Харківщині

У Харківській обласній військовій адміністраціі показали, які пошкодження нанесли військові рф обстрілом села Липці вранці 15 червня 2023 року.

https://t.me/kharkivoda/10494

15 червня вранці після 08:00 у Липцях під час артилерійського обстрілу, попередньо мінометною міною 120 калібру, було зафіксовано два влучання на відкриту територію приватного домоволодіння. 

Внаслідок цього пошкоджено вікна житлового будинку та господарських споруд. На щастя, без постраждалих. 

https://t.me/kharkivoda/10494

Також було одне влучання на відкриту територію поля. Постраждалих та руйнувань не зафіксовано.

Раніше РЕДПОСТ писав, що правоохоронці задокументували пошкодження житлових будинків внаслідок обстрілу населеного пункту з міномету.

https://t.me/kharkivoda/10494

Источник:   ХОВА
 Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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