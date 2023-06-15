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15.06.2023  18:13   Рита Парфенова

На Харківщині жінку вкусила скажена лисиця

Фахівці зафіксували випадок сказу лисиці у Лозівському районі Харківської області.

сказ лисиці

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Обласний харківський лабцентр, у с. Смирнівка Лозівського району зареєстровано випадок сказу лисиці.

Хижа тварина забігла на територію приватного домоволодіння та нанесла укус господині. Постраждалій було призначено та розпочато курс профілактичних щеплень проти сказу.

Діагноз сказу лисиці було підтверджено Харківською регіональною державною лабораторією державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

У поточному році в Харківській області зареєстровано 5 випадків сказу тварин: у 1 кота, 3 собак, 1 лисиці. Усі випадки були зареєстровані на території Лозівського району (Лозівська та Близнюківська ОТГ).

Взагалі по Харківській області з початку року за антирабічною допомогою до лікувально-профілактичних закладів звернулося 896 осіб. За наявними показаннями антирабічне лікування призначено 241 постраждалому. Від щеплень відмовились 8 осіб.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові щорічно проходить планова вакцинація домашніх тварин від сказу.

 

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  сказ, харків
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