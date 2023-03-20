20.03.2023 12:05 Рита Парфенова

У Харкові безкоштовно щеплять домашніх тварин від сказу: коли і де

З 20 березня у Харькові почалася планова вакцинація домашніх тварин від сказу.



Фото з відкритих джерел

Яу повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Держпродспоживслужбу, щепити домашніх улюбленців від сказу можна на дільницях «Жилкомсервісу».



Вакцинація тварин проводитиметься безкоштовно. Вартість довідки про щеплення, яку видає ветеринарний лікар, становить 9,80 грн.

Зазначається, що загалом протягом 2023 року в Харкові планують вакцинувати близько 30 тисяч домашніх тварин, із січня від сказу вже щеплено понад 4,5 тисячі котів і собак.

Інформацію про дату, місце та час проведення вакцинації розміщуватимуть на дошках оголошень у житлових будинках.

Графік проведення профілактичних щеплень тварин проти сказу

Індустріальний район

пр. Архітектора Альошина, 27 – 20 березня з 10.00 до 12.00

вул. Бекетова, 10 – 23 березня з 14.00 до 16.00

вул. 12 Квітня, 8 – 27 березня з 10.00 до 12.00

пров. Каркача, 32 – 30 березня з 14.00 до 16.00

вул. Грицевця, 44 (підвал) – 6 квітня з 14.00 до 16.00

вул. Велика Кільцева, 8 – 4 квітня з 14.00 до 16.00

пр-т Героїв Харкова, 286 – 11 квітня з 14.00 до 16.00

Київський район

Куликівський узвіз, 7 – 22 березня з 13.00 до 15.00

вул. Мироносицька, 15 – 21 березня з 13.00 до 15.00

вул. Чайковська, 16 – 28 березня з 13.00 до 15.00

вул. Валентинівська, 11 – 30 березня з 13.00 до 15.00

вул. Метробудівників, 4 – 29 березня з 13.00 до 15.00

вул. Гвардійців Широнінців, 114 – 29 березня з 13.00 до 15.00

вул. Старошишківська, 12 – 20 березня з 13.00 до 15.00

вул. Ак. Проскури, 13 – 24 березня з 13.00 до 15.00

вул. Вольтера, 7 А – 27 березня з 13.00 до 15.00

пров. Короленка, 19 – 23 березня з 13.00 до 15.00

Немишлянський район

вул. Рибалка, 49 Д – 10 квітня з 10.00 до 12.00

вул. Рибалка, 25 – 14 квітня з 10.00 до 12.00

вул. Харківських Дивізій, 8/1 – 17 квітня з 14.00 до 16.00

вул. Олімпійська, 29 – 19 квітня з 14.00 до 16.00

Салтівське шосе, 242 Г – 21 квітня з 14.00 до 16.00

вул. Амосова, 13 – 25 квітня з 14.00 до 16.00

Новобаварський район

Григорівське шосе, 86 – 28 березня з 13.00 до 15.00

пр. Ново-Баварський, 101 – 29 березня з 13.00 до 15.00

вул. Москалівська, 168 – 30 березня з 13.00 до 15.00

вул. Полтавський Шлях, 53/55 – 4 квітня з 13.00 до 15.00

вул. Пермська, 12/14 – 31 березня з 10.00 до 13.00

вул. Котляревського, 44 – 3 квітня з 13.00 до 15.00

Основ’янський район

пр. Гагаріна, 36 – 20 березня з 13.00 до 16.00

пр. Гагаріна, 58 – 21 березня з 13.00 до 16.00

пр. Гагаріна, 176, корп. 10 – 22 березня з 13.00 до 16.00

вул. Вокзальна, 10 – 23 березня з 13.00 до 16.00

вул. Сохора, 4 А – 24 березня з 13.00 до 16.00

майдан Героїв Небесної сотні, 28 – 27 березня з 13.00 до 16.00

Салтівський район

вул. Сомівська, 37/39 – 12 квітня з 12.00 до 14.00

пр. Тракторобудівників, 71 В – 21 березня з 12.00 до 14.00

вул. Владислава Зубенка, 29 Д – 28 березня з 12.00 до 14.00

вул. Руслана Плоходька, 4 – 30 березня з 12.00 до 14.00

пр. Тракторобудівників, 114 А – 28 березня з 12.00 до 14.00

вул. Валентинівська, 18 – 31 березня з 12.00 до 14.00

вул. Валентинівська, 35/81 – 22 березня з 12.00 до 14.00

вул. Джерельна, 9 – 24 березня з 12.00 до 14.00

вул. Гвардійців Широнінців, 50 – 4 квітня з 12.00 до 14.00

вул. Героїв Праці, 45 – 4 квітня з 12.00 до 14.00

вул. Гвардійців Широнінців, 73 Г – 5 квітня з 12.00 до 14.00

вул. Героїв Праці, 13 А – 7 квітня з 12.00 до 14.00

Слобідський район

вул. Державінська, 2 – 3 квітня з 13.00 до 16.00

Фесенківський в-д, 12 – 4 квітня з 13.00 до 16.00

вул. Костичева, 13 – 5 квітня з 13.00 до 16.00

бульвар Жасминовий, 14 Б – 6 квітня з 13.00 до 16.00

пр. Льва Ландау, 16 – 7 квітня з 13.00 до 16.00

пр. Петра Григоренка, 31 – 10 квітня з 13.00 до 16.00

вул. Ньютона, 111 – 11 квітня з 13.00 до 16.00

вул. Аерофлотська, 11, 5 п – 12 квітня з 13.00 до 16.00

вул. Дизельна, 1 Б – 13 квітня з 13.00 до 16.00

Холодногірський район

вул. Беркоса, 26 – 22 березня з 13.00 до 15.00

вул. Євгена Котляра, 8/10з – 24 березня з 10.00-13.00

вул. Петра Болбачана, 48 – 21 березня з 13.00 до 15.00

пр. Слави, 5 – 20 березня з 13.00 до 15.00

вул. Новий Побут, 12 – 23 березня з 13.00 до 15.00

вул. Полтавський Шлях, 190/2 – 27 березня з 13.00 до 15.00

Шевченківський район

пр. Перемоги, 50 Б – 28 березня з 10.00 до 12.00

пр. Перемоги, 64 А – 21 березня з 12.00 до 14.00

вул. Дерев’янка, 7 – 23 березня з 9.00 до 11.00

вул. Отакара Яроша, 15 – 29 березня з 10.00 до 12.00

вул. Данилевського, 6 – 5 квітня з 10.00 до 12.00

вул. Данилевського, 6 – 5 квітня з 10.00 до 12.00

вул. Ляпунова, 7 – 24 березня з 10.00 до 12.00

пр. Науки, 78 – 30 березня з 11.00-13.00

вул. Ахсарова, 15 Б – 22 березня з 10.00 до 12.00

вул. Клочківська, 197, п. 14 – 4 квітня з 11.00-13.00



