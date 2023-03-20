20.03.2023 11:50 Віталій Хінєвіч

Чоловік у Харківській області працював «поліцейським» на окупантів

Під час окупації Ізюму, місцевий мешканець пішов на співпрацю з ворогом та влаштувався на роботу до псевдоправоохоронного органу.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

31-річний чоловік обійняв посаду «и.о. инспектора ДПС отдела государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления внутренних дел Временной гражданской администрации Харьковской области».

Повноваження щодо забезпечення порядку на дорогах «правоохоронець» виконував до вересня 2022 року. У жовтні його було викрито і затримано.

Наразі колаборант перебуває під вартою. Справу стосовно нього розглядатимуть у Київському районному суді міста Харкова.

Викриття та документування протиправної діяльності проводилось спільно зі слідчими Управління СБУ в Харківській області.

Санкція статті (ч. 7 ст. 111-1 КК України) передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від дванадцяти до п’ятнадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.

Раніше РЕДПОСТ писав, що під час окупації Харківщини новопризначений «директор» школи впроваджував стандарти освіти рф.



