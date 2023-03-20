    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Під час окупації Харківщини новопризначений «директор» школи впроваджував стандарти освіти рф
20.03.2023  10:52   Рита Парфенова

Під час окупації Харківщини новопризначений «директор» школи впроваджував стандарти освіти рф

Мешканець Вовчанської громади погодився стати «директором» школи при окупантах та відправляв вчителів до Бєлгорода на «підвищення кваліфікації».

Мешканець Вовчанської громади погодився стати директором школи при окупантах

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Прокуратуру Харківської області, днями правоохоронці повідомили про підозру черговому колаборанту. Ним виявився 31-річний мешканець с. Юрченкове Чугуївського району.

Під час окупації села він обійняти посаду «директора» школи при окупаційній владі та очолив заклад освіти «Государственная бюджетная организация «Юрченковская общеобразовательная школа І-ІІІ степеней», який створили на базі українського КЗ «Юрченківський ліцей Вовчанської міської ради».

Мешканець Вовчанської громади погодився стати директором школи при окупантах

На новій посаді чоловік робив все для впроваджування стандартів освіти рф:

  • зібрав списки вчителів, які були згодні працювати під керівництвом окупаційної влади держави-агресора з подальшим виїздом на проходження курсів підвищення кваліфікації до міста бєлгород рф;
  • організовував навчальний процес початкової та середньої освіти відповідно до російських вимог;
  • отримав близько 500 російських підручників для того, щоб діти вчились за освітніми стандартами РФ, та план проведення батьківських зборів. За «сценарієм» у аудиторії мав бути плакат або банер з російською символікою. Також планувалось запустити для учнів та батьків «видеообращение Министра просвещения РФ».

18 березня слідчими ВП №1 Чугуївського РУП за погодженням начальника Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури чоловіку повідомлено про підозру за фактом колабораційної діяльності (ч. 3 ст. 111-1 КК України).

Мешканець Вовчанської громади погодився стати директором школи при окупантах

Раніше РЕДПОСТ писав, що співробітники СБУ повідомили про підозру мешканці міста Куп’янськ, яка під час тимчасової окупації російськими військовими Харківської області проводила діяльність, спрямовану на впровадження стандартів освіти держави-агресора у місцевому ліцеї.


Источник:   Прокуратура Харківської області
 Тэги:  колаборант, прокуратура, суд, харків, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
17.03 Надзвичайні події У Харкові судитимуть енергетика, який допомагав окупантам 17.03 Надзвичайні події Колаборантку, яка вела фінанси окупантів, викрила СБУ на Харківщині 16.03 Надзвичайні події На Харківщині судитимуть депутата, який перейшов на бік окупантів
 
 
 

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 