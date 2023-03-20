Під час окупації Харківщини новопризначений «директор» школи впроваджував стандарти освіти рф

Мешканець Вовчанської громади погодився стати «директором» школи при окупантах та відправляв вчителів до Бєлгорода на «підвищення кваліфікації».
Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Прокуратуру Харківської області, днями правоохоронці повідомили про підозру черговому колаборанту. Ним виявився 31-річний мешканець с. Юрченкове Чугуївського району.
Під час окупації села він обійняти посаду «директора» школи при окупаційній владі та очолив заклад освіти «Государственная бюджетная организация «Юрченковская общеобразовательная школа І-ІІІ степеней», який створили на базі українського КЗ «Юрченківський ліцей Вовчанської міської ради».
На новій посаді чоловік робив все для впроваджування стандартів освіти рф:
18 березня слідчими ВП №1 Чугуївського РУП за погодженням начальника Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури чоловіку повідомлено про підозру за фактом колабораційної діяльності (ч. 3 ст. 111-1 КК України).
Раніше РЕДПОСТ писав, що співробітники СБУ повідомили про підозру мешканці міста Куп’янськ, яка під час тимчасової окупації російськими військовими Харківської області проводила діяльність, спрямовану на впровадження стандартів освіти держави-агресора у місцевому ліцеї.
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