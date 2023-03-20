20.03.2023 10:52 Рита Парфенова

Під час окупації Харківщини новопризначений «директор» школи впроваджував стандарти освіти рф

Мешканець Вовчанської громади погодився стати «директором» школи при окупантах та відправляв вчителів до Бєлгорода на «підвищення кваліфікації».

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Прокуратуру Харківської області, днями правоохоронці повідомили про підозру черговому колаборанту. Ним виявився 31-річний мешканець с. Юрченкове Чугуївського району.



Під час окупації села він обійняти посаду «директора» школи при окупаційній владі та очолив заклад освіти «Государственная бюджетная организация «Юрченковская общеобразовательная школа І-ІІІ степеней», який створили на базі українського КЗ «Юрченківський ліцей Вовчанської міської ради».





На новій посаді чоловік робив все для впроваджування стандартів освіти рф:

зібрав списки вчителів, які були згодні працювати під керівництвом окупаційної влади держави-агресора з подальшим виїздом на проходження курсів підвищення кваліфікації до міста бєлгород рф;

організовував навчальний процес початкової та середньої освіти відповідно до російських вимог;

отримав близько 500 російських підручників для того, щоб діти вчились за освітніми стандартами РФ, та план проведення батьківських зборів. За «сценарієм» у аудиторії мав бути плакат або банер з російською символікою. Також планувалось запустити для учнів та батьків «видеообращение Министра просвещения РФ».

18 березня слідчими ВП №1 Чугуївського РУП за погодженням начальника Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури чоловіку повідомлено про підозру за фактом колабораційної діяльності (ч. 3 ст. 111-1 КК України).

Раніше РЕДПОСТ писав, що співробітники СБУ повідомили про підозру мешканці міста Куп’янськ, яка під час тимчасової окупації російськими військовими Харківської області проводила діяльність, спрямовану на впровадження стандартів освіти держави-агресора у місцевому ліцеї.



