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20.03.2023  10:28   Рита Парфенова

На Харківщині від COVID-19 померла людина: скільки нових випадків виявили на 18 березня

У період з 18 по 19 березня офіційно зареєстровано 14 випадків зараження коронавірусом у Харкові.


labcenter.kh.ua

Усього за дві доби у Харкові та області діагностували 49 випадків зараження коронавірусом. Про це РЕДПОСТ повідомили у Центрі лабораторних досліджень.

З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 317 295 осіб. Одужало 309 457 осіб, на сьогоднішній день перебуває під медичним спостереженням 513 осіба. За дві доби від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, померла одна людина.

Діагноз «коронавірус» фіксували у чотирьох районах Харківської області. Більшість хворих проживають у Харківському районі: діагноз підтвердився у 46 осіб (із них 14 - мешканці міста Харкова). По одному позитивному результату зареєстровано у Куп'янському, Лозівському та Чугуївському районах області.

Раніше РЕДПОСТ повідомляв про статистику коронавірусу в Харкові та області на 18 березня.


Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавірус, харків
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