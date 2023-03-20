На Харківщині від COVID-19 померла людина: скільки нових випадків виявили на 18 березня

У період з 18 по 19 березня офіційно зареєстровано 14 випадків зараження коронавірусом у Харкові.
Усього за дві доби у Харкові та області діагностували 49 випадків зараження коронавірусом. Про це РЕДПОСТ повідомили у Центрі лабораторних досліджень.
З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 317 295 осіб. Одужало 309 457 осіб, на сьогоднішній день перебуває під медичним спостереженням 513 осіба. За дві доби від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, померла одна людина.
Діагноз «коронавірус» фіксували у чотирьох районах Харківської області. Більшість хворих проживають у Харківському районі: діагноз підтвердився у 46 осіб (із них 14 - мешканці міста Харкова). По одному позитивному результату зареєстровано у Куп'янському, Лозівському та Чугуївському районах області.
Раніше РЕДПОСТ повідомляв про статистику коронавірусу в Харкові та області на 18 березня.
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