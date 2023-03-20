20.03.2023 10:20 Євген Клочко

Зберігаємо гроші та природу: як економити воду, щоб менше платити за комуналку

Якщо переглянути свої побутові звички, то можна досягти набагато менших сум у квитанціях. Достатньо дізнатися, як платити за комуналку менше, заощаджуючи воду в кухні та ванній, та користуватися цими порадами.

Передусім варто зазначити, що всі поради з економії стосуються тих домогосподарств, де встановлені лічільники гарячої та холодної води.

Секрети з економії води на кухні

Редакція РЕДПОСТ стверджує, що ефективна економія води можлива. Причому це відбувається без особливих зусиль. Достатньо поміняти деякі побутові звички.

Господиням можуть знадобитися деякі технічні пристрої. Наприклад, посудомийна машина. Вона суттєво знижує витрати води на миття посуду. До того ж, пристрій допомагає виділити час для себе, а не витрачати його на домашні турботи. Якщо такої можливості немає, мити посуд можна в пластиковому тазику, а не під проточною водою.

Прості поради, які допоможуть заощаджувати воду під час приготування їжі:

розморожувати продукти в холодильнику або мікрохвильовій печі;

промивати м'ясо та рибу в якійсь тарі, а не під проточною водою;

наливати в чайник стільки води, скільки потрібно зараз;

використовувати насадку для крана з регулюванням напору.

У кухні, втім, як і у ванній, варто перевірити крани. Якщо вони течуть, про економію води можна забути. Тому так важливо вчасно лагодити сантехніку. До того ж, протікання в крані призведуть до появи іржі.

Як заощаджувати воду у ванній кімнаті

Насамперед варто позбутися звички викидати відходи в унітаз. Тверде сміття викидайте у відро для сміття. Рідину можете виливати в унітаз, але не потрібно змивати після кожної "порції" відходів.

Економити воду у ванній кімнаті можна, скориставшись такими порадами:

вимикати воду, поки чистите зуби;

покласти в бачок туалету кілька пластикових пляшок з водою, щоб витіснити потрібний об'єм рідини, тоді менше змиватиме;

віддавати перевагу душі, а не ванній;

замінити змішувачі та крани на більш сучасні та економічні альтернативи;

практикувати "швидкий душ".

Ще одна маленька порада. Заощадити воду можна, якщо поливати кімнатні рослини увечері. У темну пору доби вони менше поглинають вологу, ніж уранці.



