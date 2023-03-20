Безвісти зниклого чоловіка знайшли у харківському метро

Чоловіка шукали у Донецькій області, а знайшли у харківській підземці.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на начальника поліції Харківської області Володимира Тимошка.
За його словами, 40-річний мешканець Харківської області знаходився у розшуку як безвісти зниклий у Донецькій області.
У неділю, 19 березня, працівники поліції виявили його на одній зі станцій Харківського метрополітену.
Раніше РЕДПОСТ писав, що на станції метро працівники відділу поліції в метрополітені виявили 31-річного харків’янина, який з 2021 року розшукувався правоохоронними органами за скоєння пограбування.
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