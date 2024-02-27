Як обрати гарні нарядні плаття на свято?

Усі нарядні сукні умовно можна поділити на дві категорії: святкові та вечірні. Першим притаманна стриманість в оздобленні і підбір легших та простіших тканин. Другим - ошатність, благородність, складний крій. Вони дещо “важчі”, якщо не номінально, то візуально точно. Наприклад, оксамитові, зі стразами, паєтками тощо. Тож розгляньмо, на які модні святкові сукні варто звернути увагу сьогодні та як вибрати плаття по фігурі.
Які ж модні нарядні плаття жіночі пропонує цей сезон.
Однозначно фаворитами є високі розрізи та вирізи. Вони можуть розташовуватися будь-де, моделюючи річ або роблячи її цікавішою.
Все ще популярними залишають slip-dress, у білизняному стилі на тонких чи широких бретелях, що звабливо струменіють з кожним кроком.
З воланами, оборками, рюшами - це ціла філософія естетики. Вони можуть обрамляти верх, пояс чи низ, спускатися каскадом тканини, створювати асиметрію тощо.
Оголені плечі - теж один із трендів. Класно, якщо вони поєднані із квадратним вирізом чи у вигляді серця, й шлейками, що спускаються ні руки.
Сучасні гарні святкові сукні також оздоблюються нетиповими рукавами - прозорими, об’ємними, контрастними.
У моду повертається годе та занижена талія. Найкраще у такому виконанні виглядає міді спідниця.
З актуальних тенденцій варто виокремити оздоблення бахромою, а також використання геометричних комірців, що є центральною деталлю образа.
Красиві нарядні плаття ладні не тільки гідно вас презентувати, а й вигідно змоделювати стан.
Головна порада, як підібрати плаття під тип фігури - зважайте на сильні сторони, які варто підкреслити за допомогою крою або ж деталей.
Плаття на фігуру яблуко слід шукати з прицілом на те, що треба приховати животик. Ідеальне рішення - А-силует та глибоке декольте. Варто утриматися від блиску та сяйва, зайвої уваги до талії.
Тепер ви знаєте, як вибрати плаття. А ми розповімо ще й, де це робити. Завітайте в онлайн-бутик Issaplus і обов’язково знайдете вбрання на будь-яке свято.
За матеріалами: https://issaplus.com/ua
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