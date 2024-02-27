27.02.2024 15:05

Як обрати гарні нарядні плаття на свято?

Усі нарядні сукні умовно можна поділити на дві категорії: святкові та вечірні. Першим притаманна стриманість в оздобленні і підбір легших та простіших тканин. Другим - ошатність, благородність, складний крій. Вони дещо “важчі”, якщо не номінально, то візуально точно. Наприклад, оксамитові, зі стразами, паєтками тощо. Тож розгляньмо, на які модні святкові сукні варто звернути увагу сьогодні та як вибрати плаття по фігурі.

Моделі святкових суконь

Які ж модні нарядні плаття жіночі пропонує цей сезон.

Однозначно фаворитами є високі розрізи та вирізи. Вони можуть розташовуватися будь-де, моделюючи річ або роблячи її цікавішою.

Все ще популярними залишають slip-dress, у білизняному стилі на тонких чи широких бретелях, що звабливо струменіють з кожним кроком.

З воланами, оборками, рюшами - це ціла філософія естетики. Вони можуть обрамляти верх, пояс чи низ, спускатися каскадом тканини, створювати асиметрію тощо.

Оголені плечі - теж один із трендів. Класно, якщо вони поєднані із квадратним вирізом чи у вигляді серця, й шлейками, що спускаються ні руки.

Сучасні гарні святкові сукні також оздоблюються нетиповими рукавами - прозорими, об’ємними, контрастними.

У моду повертається годе та занижена талія. Найкраще у такому виконанні виглядає міді спідниця.

З актуальних тенденцій варто виокремити оздоблення бахромою, а також використання геометричних комірців, що є центральною деталлю образа.

Стильні нарядні плаття по типу фігури

Красиві нарядні плаття ладні не тільки гідно вас презентувати, а й вигідно змоделювати стан.

Головна порада, як підібрати плаття під тип фігури - зважайте на сильні сторони, які варто підкреслити за допомогою крою або ж деталей.

Наприклад, “грушам” слід збалансувати вузький верх та широкі стегна. З цим чудово справляться V-подібний чи квадратний вирізи, завищена лінія талії, драпірування ліфа. Довжину краще обирати середню або до підлоги.

“Перевернуті трикутники” мають зворотне завдання. Збільшити об’єм унизу вдасться кроєм-трапецією, глибокий розріз візуально видовжує ноги. Верх має бути максимально лаконічним.

“Прямокутникам” трішки не вистачає привабливих округлостей. Від цього залежатимуть й модні фасони. Плаття нарядні, однак, доведеться обирати так, щоб розставити акцент на чомусь одному - декольте чи ніжках. Краще віддати перевагу важким тканинам та стриманим прикрасам.

“Пісочні годинники” традиційно можуть ні у чому собі не відмовляти. Чудово виглядають обтислі, але можливі будь-які варіанти.

Святкові плаття для жінок з фігурою яблуко

Плаття на фігуру яблуко слід шукати з прицілом на те, що треба приховати животик. Ідеальне рішення - А-силует та глибоке декольте. Варто утриматися від блиску та сяйва, зайвої уваги до талії.

Тепер ви знаєте, як вибрати плаття. А ми розповімо ще й, де це робити. Завітайте в онлайн-бутик Issaplus і обов’язково знайдете вбрання на будь-яке свято.

За матеріалами: https://issaplus.com/ua