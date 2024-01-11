11.01.2024 21:00 Євген Клочко

Простий та ефективний спосіб швидко почистити взуття від неприємного запаху

Неприємні запахи у взутті - неминуче явище, особливо в умовах повсякденного використання. Але є простий і ефективний спосіб, який допоможе позбавитися цієї проблеми всього за кілька хвилин.

Ефективний засіб аби подолати неприємний запах у взутті

Перекис водню, широко відомий своїми універсальними властивостями у побуті, може стати вашим порятунком від неприємних запахів у взутті. Це доступний засіб, що має здатність не тільки знищувати запахи, але й знезаражувати, пише РЕДПОСТ

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Багато хто з нас стикається з проблемою пітливості ніг у теплі та холодні періоди року. Особливо важливо дбати про чистоту та свіжість взуття в зимовий період, коли її прання доволі проблематичне. Проте застосування перекису водню для усунення запаху всередині взуття – простий та ефективний метод.

Як використовувати перекис водню для позбавлення запаху у взутті

Підготуйте розчин. Наповніть ємність перекисом водню і змочіть ватний диск у ньому. Очистіть взуття. Протріть внутрішню частину вологим ватним диском, забезпечуючи рівномірне покриття поверхні. Висушіть взуття. Після обробки перекисом водню залиште взуття на повітрі для висихання. Це дозволить перекису повністю проникнути та знищити неприємні запахи.

Цей метод ефективний для різних типів взуття – від туфель та кросівок до черевиків та чобіт. Однак переконайтеся, що матеріал взуття не постраждає від перекису водню. Найчастіше це безпечний засіб, але краще провести тест на невеликій ділянці внутрішньої поверхні перед обробкою всієї пари.