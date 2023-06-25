25.06.2023 16:53 Рита Парфенова

9 ефективних способів відбілити кросівки в домашніх умовах

Білі кросівки є невід'ємною частиною модного гардеробу. Однак згодом вони втрачають первісний блиск.

Замість того, щоб відправляти їх у хімчистку або витрачати гроші на нову пару, РЕДПОСТ пропонує 9 способів очистити білі кросівки в домашніх умовах.

Догляд за тканинними кросівками. Тканинні кросівки схильні до плям і втрати кольору з часом. Щоб повернути їм первозданний вигляд, спробуйте наступний метод: змішайте теплу воду з м'яким миючим засобом та невеликою кількістю перекису водню. Нанесіть цю суміш на щітку або губку і обережно відмийте поверхню кросівок. Після цього промийте чистою водою і дайте висохнути на повітрі. Відновлення білизни кросівок зі шкіри. Якщо ваші кросівки, виготовлені зі шкіри, втратили свою білизну, то вам знадобиться трохи соди та лимонного соку. Зробіть пасту з соди та лимонного соку, нанесіть її на кросівки та обережно протріть їх м'якою щіткою. Потім промийте водою та висушіть на повітрі. Використання відбілювача для тканинних кросівок. Якщо у вас є тканинні кросівки і ви хочете відбілити їх за допомогою відбілювача, змішайте його в рівних пропорціях з водою. Потім помістіть кросівки у цей розчин на кілька годин. Після цього добре промийте їх і дайте висохнути. Захист підошви від забруднень. Підошва кросівок швидко забруднюється. Щоб уникнути цього, ви можете нанести тонкий прозорий шар нейлонового лаку на підошву. Це допоможе захистити її від забруднень та полегшить подальше очищення. Видалення плям з підошви. Якщо підошва ваших кросівок вже забруднена і покрита плямами, вам знадобиться трохи оцту. Змочіть ватяну кульку в оцті і акуратно протріть плями на підошві. Оцет ефективно руйнує плями та повертає білизну вашим кросівкам. Очищення шнурків. Шнурки можуть стати джерелом забруднень. Покладіть їх у мішечок для прання або в подібну сумку і помістіть у пральну машину разом з іншими білими речами. Після прання вони виглядатимуть свіжими та чистими. Усунення запаху. Якщо ваші кросівки пахнуть не дуже приємно, помістіть на ніч усередину кожного пакетика з содою або активованим вугіллям. Це допоможе поглинути неприємні запахи. Позбутися неприємного запаху взуття допоможе мелена кава, загорнута в тканинний мішечок. Але його потрібно класти в кросівки щоразу, як ви їх знімаєте. Так необхідно робити, поки мелені зерна кави не поглинуть неприємний запах. Захист від майбутніх забруднень. Щоб запобігти появі плям та забруднень на ваших кросівках у майбутньому, нанесіть на них тонкий шар водовідштовхувального спрею. Це створить захисний бар'єр і допоможе зберегти кросівки чистими та блискучими. Регулярний догляд. Найважливіший спосіб збереження ваших кросівок в ідеальному стані – це регулярний догляд. Очищайте їх від бруду та плям відразу після використання, стежте за станом підошви і своєчасно виконуйте всі рекомендації, зазначені вище.

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