У селище Харківщини доставили гуманітарну допомогу (фото)

Близько 150 продуктових наборів доставили поліцейські та волонтери до прифронтового населеного пункту Харківщини
Ранііше РЕДПОСТ писаВ, що з Харкова до Херсонщини вирушило понад 100 тонн гуманітарного вантажу, зібраного харків'янами за кілька днів.
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Сьогодні легко прийняти бажане за дійсне, тож будьте обережні з грошима. Взагалі цього дня не варто робити відповідальних кроків і робити великі покупки.
У Харкові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Майже весь день мине без опадів, тільки ближче до вечора може розпочатися сильний дощ.
Сьогодні свято державопредставницької та іноді бюджетонаповнюючої професії – День митної служби України.
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