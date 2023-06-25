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25.06.2023  15:56   Рита Парфенова

У селище Харківщини доставили гуманітарну допомогу (фото)

Близько 150 продуктових наборів доставили поліцейські та волонтери до прифронтового населеного пункту Харківщини

мешканці селища Коробочкине отримали гуманітарну допомогу
 
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області, допомогу отримали мешканці селища Коробочкине Чугуївського району
 
Рибні та м'ясні консерви, крупи, макаронні вироби, соняшникову олію, напої та сіль роздали пенсіонерам, а також людям з обмеженими фізичними можливостями.
 
мешканці селища Коробочкине отримали гуманітарну допомогу
 
Організували гуманітарну акцію помічник начальника ГУНП в Харківській області з гуманітарних питань В'ячеслав Марков разом із волонтерами Дмитром Ложенком та Андрієм Андрєєвим.

Ранііше РЕДПОСТ писаВ, що з Харкова до Херсонщини вирушило понад 100 тонн гуманітарного вантажу, зібраного харків'янами за кілька днів.

мешканці селища Коробочкине отримали гуманітарну допомогу

 

Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  допомога, харків
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