25.06.2023 15:56 Рита Парфенова

У селище Харківщини доставили гуманітарну допомогу (фото)

Близько 150 продуктових наборів доставили поліцейські та волонтери до прифронтового населеного пункту Харківщини

ешканці селища Коробочкине Чугуївського району Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області, допомогу отримали м

Рибні та м'ясні консерви, крупи, макаронні вироби, соняшникову олію, напої та сіль роздали пенсіонерам, а також людям з обмеженими фізичними можливостями.

Організували гуманітарну акцію помічник начальника ГУНП в Харківській області з гуманітарних питань В'ячеслав Марков разом із волонтерами Дмитром Ложенком та Андрієм Андрєєвим.

Ранііше РЕДПОСТ писаВ, що з Харкова до Херсонщини вирушило понад 100 тонн гуманітарного вантажу, зібраного харків'янами за кілька днів.