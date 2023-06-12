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12.06.2023  20:18   Рита Парфенова

«Я пишаюся нашими людьми!» – Ігор Терехов подякував харків'янам за допомогу Херсонщині

З Харкова до Херсонщини вирушило понад 100 тонн гуманітарного вантажу, зібраного харків'янами за кілька днів.


t.me/citykharkivua

Як передає РЕДПОСТ з посиланням на міськраду, п'ять 20-тонних фур з гуманітарним вантажем вирушили 12 червня з Харкова до Херсонської області.

Під час відправлення речей першої необхідності Харківський міський голова Ігор Терехов подякував харків'янам за згуртованість перед спільними викликами та зазначив, що ця допомога - не остання.

«Я пишаюся нашими людьми! Буквально за два дні ми зібрали значний обсяг гуманітарної допомоги. Це і питна вода, і харчові продукти, і медикаменти, і помпи. Все, що херсонський штаб визначив як найнеобхідніше. Люди, до речі, й досі несуть допомогу», - наголосив мер.

Ще одну фуру з питною водою відправили постраждалим у суботу.

Пункти збирання допомоги працюють й надалі в усіх районах міста з 9:00 до 18:00 за адресами:

  • вул. Харківських Дивізій, 7/3,
  • вул. Пермська, 13,
  • вул. Академіка Павлова, 142-а,
  • пр. Науки, 68-б,
  • вул. Благовіщенська, 36,
  • пр. Архітектора Альошина, 9,
  • вул. Академіка Вальтера, 2,
  • вул. Катерининська, 8,
  • вул. Плеханівська, 151.

Раніше РЕДПОСТ писав, що переселенці з затоплених населений пунктів Херсонськоъ області можуть звернутися за гуманітарною допомогою до однієї з благодійних організацій міста Харкова.

гуманітарний вантаж

Источник:   ХМР
 Тэги:  допомога, ігор терехов, харків
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