«Я пишаюся нашими людьми!» – Ігор Терехов подякував харків'янам за допомогу Херсонщині

З Харкова до Херсонщини вирушило понад 100 тонн гуманітарного вантажу, зібраного харків'янами за кілька днів.
Як передає РЕДПОСТ з посиланням на міськраду, п'ять 20-тонних фур з гуманітарним вантажем вирушили 12 червня з Харкова до Херсонської області.
Під час відправлення речей першої необхідності Харківський міський голова Ігор Терехов подякував харків'янам за згуртованість перед спільними викликами та зазначив, що ця допомога - не остання.
«Я пишаюся нашими людьми! Буквально за два дні ми зібрали значний обсяг гуманітарної допомоги. Це і питна вода, і харчові продукти, і медикаменти, і помпи. Все, що херсонський штаб визначив як найнеобхідніше. Люди, до речі, й досі несуть допомогу», - наголосив мер.
Ще одну фуру з питною водою відправили постраждалим у суботу.
Пункти збирання допомоги працюють й надалі в усіх районах міста з 9:00 до 18:00 за адресами:
Раніше РЕДПОСТ писав, що переселенці з затоплених населений пунктів Херсонськоъ області можуть звернутися за гуманітарною допомогою до однієї з благодійних організацій міста Харкова.
Комментариев: 0
Буде незайвим запам'ятати або записати всі ідеї, які спадуть вам на думку протягом дня – вони можуть виявитися досить цінними та корисними.
Хмарна погода протримається у Харкові увесь день. Вночі йтиме сильний дощ, який до ранку повинен послабшати, а до середини дня і зовсім закінчитися.
Починаючи з 2008 року, 12 червня в Україні відзначають День працівників фондового ринку.
влажность:
давление:
ветер: