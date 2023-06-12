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12.06.2023  19:28   Рита Парфенова

Окупанти обстрілюють ракетами населені пункти Харківської області

Минулої доби фіксували приліти ракет «Калібр» та С-300 по житловим будинкам Харківщини.

війна в україні

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Генштаб ЗСУ, противник завдав 2 ракетних ударів крилатими ракетами морського базування “Калібр” по житлових будинках на Харківщині.  

Крім того, здійснив обстріл смт Шевченкове на Харківщині, внаслудок якого знищені житлові приватні будинки та інша цивільна інфраструктура.
 
Станом на вечір 12 червня бойова обстановка на Харківщині наступна:

На Слобожанському напрямку противник протягом доби здійснив мінометні та артилерійські обстріли 8 населених пунктів: Івашки, Ветеринарне, Висока Яруга, Стрілеча, Мороховець, Огірцеве, Гатище, Бударки.

На Куп’янському напрямку противник завдав авіаударів в районах Мілового і Кислівки. Артилерійських і мінометних обстрілів зазнали 6 населених пунктів: Дворічна, Масютівка, Лиман Перший, Кислівка, Табаївка, Берестове.

Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  генштаб, харків, агрессия россии
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