Окупанти обстрілюють ракетами населені пункти Харківської області

Минулої доби фіксували приліти ракет «Калібр» та С-300 по житловим будинкам Харківщини.
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Генштаб ЗСУ, противник завдав 2 ракетних ударів крилатими ракетами морського базування “Калібр” по житлових будинках на Харківщині.
На Слобожанському напрямку противник протягом доби здійснив мінометні та артилерійські обстріли 8 населених пунктів: Івашки, Ветеринарне, Висока Яруга, Стрілеча, Мороховець, Огірцеве, Гатище, Бударки.
На Куп’янському напрямку противник завдав авіаударів в районах Мілового і Кислівки. Артилерійських і мінометних обстрілів зазнали 6 населених пунктів: Дворічна, Масютівка, Лиман Перший, Кислівка, Табаївка, Берестове.
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