12.06.2023 19:22
Ігор Терехов привітав колектив лікарні №30 із професійним святом (фото)
Харківський міський голова Ігор Терехов 12 червня привітав колектив Міської клінічної лікарні №30 з прийдешнім Днем медичного працівника.
Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ
Мер подякував усім за нелегку роботу під час повномасштабної війни, повідомляє РЕДПОСТ
з посиланням на сайт міськради.
«Я розумію, наскільки це нелегко і фізично, й емоційно. Усі приходять до вас із проблемами, кожному потрібно приділити увагу, і ви постійно знаходитеся у стресі. Я завжди з особливим відчуттям подяки ставився до медиків, і війна ще раз довела, що ви - справжні герої! Попри все, ви рятуєте життя людей, полегшуєте їм біль, і зараз це особливо важливо», - наголосив Ігор Терехов.
Кращим працівникам лікарні мер вручив Почесні грамоти виконавчого комітету Харківської міської ради та Подяки міського голови.
Зазначимо, що Міська клінічна лікарня №30 є найстарішою спеціалізованою установою в Україні, заснованою в 1955 році. В умовах війни фахівці лікарні продовжують надавати цілодобову медичну допомогу.
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