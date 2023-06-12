12.06.2023 19:22

Ігор Терехов привітав колектив лікарні №30 із професійним святом (фото)

Харківський міський голова Ігор Терехов 12 червня привітав колектив Міської клінічної лікарні №30 з прийдешнім Днем медичного працівника.



Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ

Мер подякував усім за нелегку роботу під час повномасштабної війни, повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на сайт міськради.

«Я розумію, наскільки це нелегко і фізично, й емоційно. Усі приходять до вас із проблемами, кожному потрібно приділити увагу, і ви постійно знаходитеся у стресі. Я завжди з особливим відчуттям подяки ставився до медиків, і війна ще раз довела, що ви - справжні герої! Попри все, ви рятуєте життя людей, полегшуєте їм біль, і зараз це особливо важливо», - наголосив Ігор Терехов.

Кращим працівникам лікарні мер вручив Почесні грамоти виконавчого комітету Харківської міської ради та Подяки міського голови.

Зазначимо, що Міська клінічна лікарня №30 є найстарішою спеціалізованою установою в Україні, заснованою в 1955 році. В умовах війни фахівці лікарні продовжують надавати цілодобову медичну допомогу.

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