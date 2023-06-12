12.06.2023 18:57 Рита Парфенова

Фахівці перевірили повітря Харківщини на вміст аміаку

Результати чергових результаті контролю стану атмосферного повітря у зв’язку з з розгерметизацією аміакопроводу Тольятті – Одеса в Куп’янському районі Харківської області

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на державку установу «Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України», за вихідні дні 07-08.06.2023 та станом на 9 годину 12.06.2023 в атмосферному повітрі на території м. Куп’янськ вміст аміаку не перевищує гранично допустиму концентрацію.



Контроль за станом атмосферного повітря здійснюється нашою установою щоденно.



Також впродовж вихідних днів проводились лабораторні дослідження проб атмосферного повітря у м. Балаклія та м. Ізюм. Перевищень вмісту аміаку не виявлено.

Раніше РЕДПОСТ писав, що внаслідок ворожих ударів відбулася розгерметизація трубопроводу в Куп‘янському районі.