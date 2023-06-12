Харків'яни принесли понад тисячу книжок в районні бібліотеки

Бібліотеки в Слобідському районі отримали від користувачів понад 1,1 тисячі нових книжок українських видавництв 2022-2023 рр. видання.
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на міськраду.
«Там є казки, старовинні українські легенди, комікси, фентезі, дитячі енциклопедії з математики, історії, природничих наук, технічної творчості. Дорослим обов’язково сподобається Книга року BBC-2022 «Танці з кістками» Андрія Сем'янківа, твори Юрія Винничука, Світлани Талан, Степана Процюка, книги з історії України, психології та саморозвитку, а також література зарубіжних авторів у перекладі українською мовою», - зазначили в Департаменті культури.
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