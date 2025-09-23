23.09.2025 13:34

Великий бібліотечний автобус подарували естонці харківській бібліотеці (фото)

Бібліотеці ім. Короленка (ХДНБ ім. В. Г. Короленка) колеги з Талліннської центральної бібліотеки подарували спеціально обладнаний автобус. Тепер ця автобібліотека курсуватиме громадами Харківщини.



Фото: Василь Голосний /



Напередодні Всеукраїнського дня бібліотек (30 вересня) до Харкова прибув 12-метровий бібліотечний Volvo ‒ подарунок колег з Талліннської центральної бібліотеки. Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ Напередодні Всеукраїнського дня бібліотек (30 вересня) до Харкова прибув 12-метровий бібліотечний Volvo ‒ подарунок колег з Талліннської центральної бібліотеки.

Міська управа естонської столиці взяла на себе також транспортні витрати з перевезення його до Харкова. Бібліобус облаштований книжковими полицями, комп'ютерною технікою, робочими місцями для бібліотекаря та користувачів. Свого часу ця мінібібліотека на колесах обслуговувала читачів у віддалених куточках Естонії, у яких відсутні стаціонарні книгозбірні.

Завдяки культурно-просвітницькому благодійному проєкту естонських партнерів у населених пунктах Харківщини згодом запрацює бібліобус. Мобільна бібліотека допомагатиме мешканцям громад отримати безбар’єрний доступ до сучасної літератури українською та англійською мовами, стане майданчиком для проведення культурно-освітніх заходів, зустрічей і читань.

Благодійний гуманітарний проєкт реалізується у співпраці з Посольством України в Естонській Республіці, Міністерством культури та стратегічних комунікацій України, Стратегічним центром Таллінна, Талліннським департаментом культури і спорту та Департаментом культури і туризму Харківської обласної військової адміністрації.



Фотогалерея