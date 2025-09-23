    
Главная Фото Суспільство Великий бібліотечний автобус подарували естонці харківській бібліотеці (фото)
23.09.2025  13:34   

Великий бібліотечний автобус подарували естонці харківській бібліотеці (фото)

Бібліотеці ім. Короленка (ХДНБ ім. В. Г. Короленка) колеги з Талліннської центральної бібліотеки подарували спеціально обладнаний автобус. Тепер ця автобібліотека курсуватиме громадами Харківщини.

Харків, бібліотека, автобус
Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ

Напередодні Всеукраїнського дня бібліотек (30 вересня) до Харкова прибув 12-метровий бібліотечний Volvo ‒ подарунок колег з Талліннської центральної бібліотеки. 
 
Міська управа естонської столиці взяла на себе також транспортні витрати з перевезення його до Харкова. Бібліобус облаштований книжковими полицями, комп'ютерною технікою, робочими місцями для бібліотекаря та користувачів. Свого часу ця мінібібліотека на колесах обслуговувала читачів у віддалених куточках Естонії, у яких відсутні  стаціонарні книгозбірні. 
 
Завдяки культурно-просвітницькому благодійному проєкту естонських партнерів у населених пунктах Харківщини згодом запрацює бібліобус. Мобільна бібліотека допомагатиме мешканцям громад отримати безбар’єрний доступ до сучасної літератури українською та англійською мовами, стане майданчиком для проведення культурно-освітніх заходів, зустрічей і читань.
 
Благодійний гуманітарний проєкт реалізується у співпраці з Посольством України в Естонській Республіці, Міністерством культури та стратегічних комунікацій України, Стратегічним центром Таллінна, Талліннським департаментом культури і спорту та Департаментом культури і туризму Харківської обласної військової адміністрації.


Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

Фотогалерея

Тэги:  харків, бібліотека, автобус, естонія
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
23.09 ЖКГ Тимчасово призупиняється розподіл газу до восьми сіл Лозівського району 23.09 Надзвичайні події Через ворожий обстріл постраждав мешканець Харківської області 23.09 Надзвичайні події Екологи назвали суму збитків від ворожого обстрілу вокзалу на Харківщині
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 