23.09.2025 13:15

У Харкові викрито організаторів незаконного каналу перетину держкордону

Затримані – мешканці Харкова та Миколаєва. Перший комунікував з «клієнтами», другий – доставляв їх до кордону для подальшого перетину поза офіційними пунктами пропуску. Обом фігурантам оголошені підозри.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Викрили злочинну схему оперативники 7-го управління (з обслуговування Харківської області) Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції спільно з колегами-правоохоронцями. Організував незаконний перетин кордону 44-річний харків’янин.

Як спільника залучив 39-річного жителя Миколаєва. Вся комунікація між ділками та «клієнтами» відбувалася через месенджери. Там останні отримували необхідні дані щодо подальших дій. Вартість одного місця в машині до кордону з Молдовою становила 14 000 доларів.

Правоохоронці за силової підтримки полку поліції особливого призначення ГУНП в Харківській області затримали організатора одразу після одержання ним 12 000 доларів в процесуальному порядку. Раніше спільник одержав ще 2 000 доларів. Обом учасникам схеми слідчі ТУ ДБР, розташованого у м. Полтаві, повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України.

Під час обшуків, окрім одержаних коштів, також вилучили понад 26 000 доларів, 1400 євро, авто. Нині вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Санкція статті передбачає – до дев'яти років позбавлення волі.

Заходи з викриття проводилися спільно з працівниками військової контррозвідки обласного управління СБУ під процесуальним керівництвом Харківської обласної прокуратури.

