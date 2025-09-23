    
23.09.2025  13:40   

Екологи назвали суму збитків від ворожого обстрілу вокзалу на Харківщині

Державна екологічна інспекція у Харківській області здійснює визначення розмірів шкоди, завданої довкіллю внаслідок військової агресії російської федерації.

 
5 серпня 2025 року в результаті обстрілу військами рф були пошкоджені адміністративно-виробнича будівля на території виробничого підрозділу «Лозівська дистанція колії» та будівля тягової підстанції на території виробничого підрозділу «Лозівська дистанція електропостачання» регіональної філії «Південна залізниця» АТ «Укрзалізниця». 
 
Наслідком цієї події стало засмічення земельних ресурсів.
 
Відповідно до затвердженої методики Інспекцією проведено розрахунок розміру збитків, який склав щонайменше 385 мільйонів гривень. Матеріали щодо вказаних фактів передані до правоохоронних органів для подальшого реагування згідно із законодавством України та нормами міжнародного права.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що минулої доби на Харківщині зафіксовано обстріли шести населених пунктів. Внаслідок одного з ударів загинула жінка, пошкоджено цивільну інфраструктуру.
 
Тэги:  агрессия росии, харків
