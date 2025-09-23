23.09.2025 09:11 Рита Парфенова

За добу ворог завдав ударів по шести населених пунктах Харківщини, є загиблі

Минулої доби на Харківщині зафіксовано обстріли шести населених пунктів. Внаслідок одного з ударів загинула жінка, пошкоджено цивільну інфраструктуру.



На фото с. Прудянка

Фото Дергачівської МВА

Протягом минулої доби ворог завдав ударів по шести населених пунктах Харківської області. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

У місті Куп’янськ загинула 65-річна жінка внаслідок обстрілу.

Противник застосовував різні види озброєння: одну ракету, одну керовану авіабомбу (КАБ), чотири БпЛА типу «Герань-2», один БпЛА типу «Молнія» та чотири FPV-дрони.

Внаслідок обстрілів пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури. У Харківському районі пошкоджено автомобіль у селі Прудянка. У Богодухівському районі постраждали два приватні будинки та електромережі в селі Перовське, а також приватний будинок у селі Івашки.

Місцеві органи влади та служби працюють над відновленням пошкоджених об’єктів та наданням допомоги постраждалим.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що російські війська протягом 21 вересня атакували населені пункти Харківської області керованими авіабомбами та безпілотниками.