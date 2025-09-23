23.09.2025 09:37 Рита Парфенова

Харківські медики врятували чоловіка із раптовою серцевою смертю на вулиці

Бригада екстреної меддопомоги у Харкові стабілізувала стан 43-річного чоловіка, який зазнав раптової серцевої смерті, і доставила його до лікарні.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на КНП ХОР «Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф». 21 вересня о 16:20 медикам надійшов екстрений виклик – 43-річний чоловік був без свідомості просто на вулиці.

Бригада №713 у складі лікаря Родіонова Олександра, парамедика Баришевої Дарини та ЕМТ Калашника Віталія прибула на місце за лічені хвилини. У пацієнта було зафіксовано раптову серцеву смерть.

Завдяки професійним і скоординованим діям команди медиків вдалося відновити серцеву діяльність. Пацієнта стабілізували та доставили до лікарні для подальшого лікування.

