У харківському метро тимчасово зачинено пішохідні виходи на чотирьох станціях

Харківський метрополітен повідомляє про тимчасове закриття пішохідних виходів на чотирьох станціях у зв’язку з проведенням ремонтних робіт.
У Харкові 23 вересня, частково обмежено роботу чотирьох станцій метрополітену, передає РЕДПОСТ. Як повідомила пресслужба КП «Харківський метрополітен», тимчасово зачинено:
Метрополітен приносить вибачення за тимчасові незручності та радить харків’янам планувати маршрути з урахуванням закритих виходів.
