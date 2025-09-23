    
23.09.2025  10:10   Рита Парфенова

У харківському метро тимчасово зачинено пішохідні виходи на чотирьох станціях

Харківський метрополітен повідомляє про тимчасове закриття пішохідних виходів на чотирьох станціях у зв’язку з проведенням ремонтних робіт.

У Харкові 23 вересня, частково обмежено роботу чотирьох станцій метрополітену, передає РЕДПОСТ. Як повідомила пресслужба КП «Харківський метрополітен», тимчасово зачинено:

  • «Вокзальна» – вихід №1 у бік будівлі Управління Південної залізниці тимчасово зачинено, дата відкриття буде повідомлена додатково.
  • «Захисників України» – вихід №4 у бік скверу закритий до 17:00.
  • «Академіка Барабашова» – вихід №3 у бік Торгівельного комплексу закритий до 18:00.
  • «Академіка Павлова» – вихід №4 у бік зупинки транспорту закритий до 16:00.

Метрополітен приносить вибачення за тимчасові незручності та радить харків’янам планувати маршрути з урахуванням закритих виходів.

