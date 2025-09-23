23.09.2025 10:28 Рита Парфенова

Харків’ян застерігають: активне користування електроприладами бажано перенести на день

Споживання електроенергії тримається на сезонному рівні, але через обмежену генерацію рекомендують використовувати потужні прилади з 10:00 до 16:00.

Станом на 23 вересня споживання електроенергії відповідає сезонним показникам та залишалося на рівні попереднього дня – у понеділок. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на «Укренерго».

Вчора, 22 вересня, добовий максимум споживання було зафіксовано ввечері. Він перевищив максимум попереднього робочого дня (19 вересня) на 3,3%. Причинами зростання називають підвищення температури у більшості регіонів та традиційне збільшення енергоспоживання на початку робочого тижня.

Наразі існує необхідність перенести активне користування електроприладами на період роботи сонячних електростанцій – з 10:00 до 16:00. Це дозволить ефективніше розподілити навантаження на енергосистему.

Українська енергосистема продовжує відновлюватись після масованих атак російських ракет та дронів. Аварійно-відновлювальні роботи на енергооб’єктах тривають.

