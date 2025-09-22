    
22.09.2025  20:05   Віталій Хіневич

Харківські комунальники відремонтували понад 100 домофонів

За минулий тиждень фахівці КСП «Інженерні мережі» відремонтували понад 100 домофонів, відновили роботу більше 70 приладів обліку електроенергії та встановили 11 нових.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Також комунальники виконали низку заявок щодо відновлення послуг телебачення й інтернету, ремонту систем відеоспостереження тощо. 
 
Крім того, підприємство продовжує контролювати виконання ремонтних робіт усіма комунальними службами. Загалом за тиждень було опрацьовано понад 7,2 тис. звернень від харків’ян.
 
