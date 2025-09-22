У передмісті Харкова тимчасово припинять газопостачання 23 вересня

Харківська філія «Газмережі» проведе регламентні роботи у Пісочинській громаді. Газопостачання обмежать з 9:00 до 17:00.
23 вересня у селі Надточії Пісочинської громади відбудеться тимчасове призупинення газопостачання. Як повідомили в філії, обмеження пов’язані з проведенням робіт для забезпечення стабільного розподілу газу.
Подачу газу планують припинити з 9:00 та відновити після завершення робіт о 17:00 того ж дня.
Жителів Надточіїв просять забезпечити доступ працівникам «Газмережі» до газових приладів у домогосподарствах. Це необхідно для швидкого та безпечного відновлення газопостачання.
