22.09.2025 08:34 Рита Парфенова

У передмісті Харкова тимчасово припинять газопостачання 23 вересня

Харківська філія «Газмережі» проведе регламентні роботи у Пісочинській громаді. Газопостачання обмежать з 9:00 до 17:00.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську філію «Газмережі».

23 вересня у селі Надточії Пісочинської громади відбудеться тимчасове призупинення газопостачання. Як повідомили в філії, обмеження пов’язані з проведенням робіт для забезпечення стабільного розподілу газу.

Подачу газу планують припинити з 9:00 та відновити після завершення робіт о 17:00 того ж дня.

Жителів Надточіїв просять забезпечити доступ працівникам «Газмережі» до газових приладів у домогосподарствах. Це необхідно для швидкого та безпечного відновлення газопостачання.

Раніше РЕДПОСТ писав, що з 23 вересня по 25 вересня 2025 року фахівці Харківської міської філії «Газмережі» проведуть роботи з підготовки системи газопостачання до осінньо-зимового періоду в Слобідському районі міста.