    
Главная Новини Харкова ЖКГ У передмісті Харкова тимчасово припинять газопостачання 23 вересня
22.09.2025  08:34   Рита Парфенова

У передмісті Харкова тимчасово припинять газопостачання 23 вересня

Харківська філія «Газмережі» проведе регламентні роботи у Пісочинській громаді. Газопостачання обмежать з 9:00 до 17:00.

газ
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську філію «Газмережі».

23 вересня у селі Надточії Пісочинської громади відбудеться тимчасове призупинення газопостачання. Як повідомили в філії, обмеження пов’язані з проведенням робіт для забезпечення стабільного розподілу газу.

Подачу газу планують припинити з 9:00 та відновити після завершення робіт о 17:00 того ж дня.

Жителів Надточіїв просять забезпечити доступ працівникам «Газмережі» до газових приладів у домогосподарствах. Це необхідно для швидкого та безпечного відновлення газопостачання.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що з 23 вересня по 25 вересня 2025 року фахівці Харківської міської філії «Газмережі» проведуть роботи з підготовки системи газопостачання до осінньо-зимового періоду в Слобідському районі міста.
Тэги:  газ, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
16.09 ЖКГ Харківські газовики оперативно вжили заходів та не допустити ускладнень після ворожого удару по місту 10.09 ЖКГ У Салтівському районі Харкова уникли триденних відключень газу 31.08 ЖКГ В одному з районів Харкова тимчасово не буде газу: список адрес
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 